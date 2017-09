Boumerdès : Destruction de 8 casemates

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 6 septembre 2017, huit casemates à Boumerdès /1re RM". Par ailleurs des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Adrar /3e RM, deux contrebandiers et saisi deux camions chargés de 55 quintaux de tabac.

D’autre part, des éléments des Gardes-côtes et de la Gendarmerie nationale ont mis en échec, respectivement à Annaba / 5e RM et Oran / 2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 18 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés par des éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale à Béchar, Adrar, Oran, Tlemcen et Naâma.



Arrestation de neuf contrebandiers



Un détachement de l’ANP a intercepté, le 7 septembre 2017 à Biskra / 4e RM, deux contrebandiers et saisi deux véhicules à leur bord 1.500 cartouches de cigarettes, tandis que des tentatives de contrebande de 7.686 litres de carburant ont été mises en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf / 5e RM. A Tamanrasset / 6e RM, un autre détachement a arrêté sept contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et deux détecteurs de métaux, tandis qu’à Tlemcen, des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les gardes frontières, ont saisi 80 kg de kif traités et ont arrêté huit individus en possession illégale de cinq fusils de chasse à Béni-Ouenif dans le secteur opérationnel de Bechar / 3e RM". D’autre part, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et les Gardes-frontières "ont appréhendé 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à El-Oued, Ghardaïa, Bechar et Tlemcen.



Reddition de deux terroristes



Deux terroristes se sont rendus, ce matin du 8 septembre 2017, aux autorités militaires de Jijel (5e Région militaire). Il s’agit des dénommés B. Abdelhakim dit « Abou Doujana », qui avait rejoint les groupes terroristes en 1992, et du terroriste K. Yazid dit « Almouthana » ayant rejoint les groupes criminels en 1993. Ils étaient en possession de deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et six chargeurs de munitions remplis", précise le communiqué. La femme du terroriste K. Yazid et ses cinq enfants s’étaient déjà rendus aux autorités militaires de Jijel le 30 juin 2016, alors qu'un appel lui a été lancé pour se rendre et revenir auprès de sa famille.

A cette occasion, le ministère de la Défense nationale lance un appel au "reste des terroristes" pour qu’ils saisissent cette opportunité et "retrouver le droit chemin avant qu’il ne soit trop tard et bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l’instar de nombreux autres qui se sont rendus aux autorités sécuritaires.