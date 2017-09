En réponse à « tous ceux qui réclament l'intervention de l'Armée » : L’ANP assure exclusivement ses missions constitutionnelles

L'Armée nationale populaire demeurera une armée républicaine qui ne se départira pas de ses missions constitutionnelles "qu'elles que soient les conditions et les circonstances", affirme la revue El-Djeïch dans l'éditorial de son numéro de septembre 2017.

En réponse à "tous ceux qui, en secret, ouvertement ou implicitement, réclament l'intervention de l'Armée", la publication s'est référée aux propos du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qui avait affirmé que "notre Armée demeurera une armée républicaine, engagée à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à préserver l'indépendance du pays. Une armée qui ne se départira pas de ses missions constitutionnelles qu'elles qu'en soient les conditions et les circonstances". La revue ajoute que "les réalisations de notre armée et les résultats obtenus sur le terrain, ont poussé certaines plumes mercenaires à s'ériger défenseurs du peuple, ces mêmes plumes qui, dans un passé récent, l'affublaient encore de qualificatifs méprisants et dégradants". Mais le citoyen algérien, rétorque la publication, "n'est pas dupe de leurs gesticulations comme il n'a aucun besoin de tuteurs obnubilés par la course aux postes de responsabilités et qui lorsqu'ils se voient isolés, vendent leur âme au diable et mettent leur plume au service d'intérêt revanchards". El-Djeich affirme que "chaque enfant de cette grande nation est fier des éléments de son armée comme il voue un grand respect aux réalisations accomplies par cette valeureuse armée dans tous les domaines parmi lesquelles la lutte contre le terrorisme, la défense de la patrie, être aux côtés du citoyen en toutes circonstances et en tout temps, une politique de formation efficiente, une stratégie d'industrialisation et autres grands acquis qui ont le don d'irriter certains esprits chagrins, rancuniers et revanchards". La revue rappelle, à cet égard, le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion de la commémoration de la journée du Moudjahid qui avait réaffirmé que "le peuple algérien peut s'appuyer en toute quiétude sur l'Armée nationale populaire, héritière de l'Armée de libération nationale, particulièrement lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de la sécurité du pays, de ses citoyens et de son intégrité territoriale". Pour El-Djeich, "un tel témoignage du Président de la République et son insistance sur les sacrifices et l'efficacité de nos forces armées, déployées le long de nos frontières et à travers tout le territoire national, nous pousse à redoubler d'efforts, de vigilance et de détermination afin d'être à la hauteur de la confiance de notre Haut commandement et des espoirs de la nation".

L'Edito rappelle, par ailleurs, que dans le cadre du programme de visites de travail et d'inspection dans le but de maintenir le contact permanent avec les éléments de l'ANP, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a abordé nombre de sujets d'importance comme "la poursuite de la lutte contre les résidus terroristes, le renforcement des capacités du corps de bataille et la nécessité d'être à la hauteur de l'exigence de rehausser le niveau de disponibilité opérationnelle". (APS)