Sûreté de mascara : 4.478 appels en août dernier

Les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont enregistré 4.478 appels téléphoniques durant le mois d’août dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et de la presse de la sûreté de wilaya, lequel a indiqué que ce grand nombre d’appels est dû à la confiance du citoyen accordée aux services de police, notamment en matière d’efficacité et de prise en charge des préoccupations du citoyen. Parmi ces appels, on compte 634 pour des interventions et secours, 32 appels pour signaler des accidents de la circulation, 163 pour des renseignements et orientations ainsi que 3.649 autres demandes diverses.

Le «15.48» a reçu 745 appels durant le mois écoulé, en majorité des demandes d’intervention et de secours au nombre de 612 et 53 demandes d’orientation et de renseignements. Quant aux autre appels, ils sont au nombre de 49 ainsi que 31 appels pour signaler des accidents de la circulation. Par ailleurs, le numéro vert «104» a reçu 69 appels. Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la sûreté de wilaya de Mascara a mis en évidence l’importance de ce numéro dans le traitement d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que le «15.48» est un numéro gratuit, joignable 24h/24 même sans disposer de crédit d’appel.

Arrestation de trois dealers

Poursuivant leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter trois dealers âgés entre 22 et 28 ans et la saisie de 98 comprimés psychotropes.

En effet, les éléments de la brigade de recherche et intervention sont parvenus à arrêter deux dealers avec la saisie de 58 comprimés psychotropes et des armes blanches, et ce, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité du suspect âgé de 28 ans au centre-ville de Mascara. Les éléments de cette brigade ont alors placé le suspect sous surveillance avant de procéder à son arrestation en compagnie d’un second suspect à bord d’un véhicule. Il a été retrouvé en possession du premier suspect une somme d’argent, tandis que 58 comprimés et des armes blanches ont été retrouvés à l’intérieur du véhicule. Les deux suspects ont alors été conduits au siège de la Brigade où une enquête fut ouverte.

Par ailleurs, les éléments de la septième sûreté urbaine ont arrêté un troisième suspect âgé de 26 ans avec la saisie de 40 comprimés psychotropes, et ce, suite à l’exploitation de renseignements indiquant que le mis en cause écoulait des comprimés à bord de son véhicule au niveau de la ZHUN 08. Il a alors été arrêté et 40 comprimés ont été retrouvés à bord du véhicule en question. Une enquête a ensuite été ouverte à son encontre. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des trois suspects arrêtés qui ont été présentés devant la justice.

