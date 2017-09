Sécheresse, gaspillage … : l’eau se raréfie

Et ça reprend de plus belle ! On le croyait révolu ce spectacle d’hommes et d’enfants remplissant des jerricans d’eau au hammam d’à-côté ! On espérait que cette époque où les familles algériennes veillaient très tard pour attendre désespérément cette goute d’eau qui «faisait chanter» nos robinets était bien finie ! Ces images choquantes d’enfants portant des seaux d’eau plus lourds que leur poids risquent de refaire surface.

Les perturbations dans l’alimentation en eau potable enregistrées ces derniers temps dans plusieurs régions du pays n’augurent rien de bon. Surtout quand on entend les experts et spécialistes tirer la sonnette d’alarme: « Les ressources en eau en Algérie atteindront leurs limites à l'horizon 2020-2025. Si des mesures ne sont pas prises dans l'immédiat, l'Algérie verra ses sources en eau se tarir, notamment dans les Hauts-Plateaux et les steppes.»

Fausse alerte ? Information alarmante ? «Très alarmantes même!» rétorquent les experts dans le monde entier.

Cet or bleu qualifié pourtant d’intarissable se raréfie et le manque d’eau potable inquiète décideurs et population. L’une des grandes contradictions dans la nature humaine est que nous n’accordons toute leur valeur aux choses qu’une fois qu’elles deviennent rares.

Ainsi, nous n’apprécions l’eau qu’une fois le puits tari. Or les puits ne se tarissent plus seulement dans les zones de sécheresse, mais également dans des régions qui jusqu’ici ne connaissaient pas ce genre de problème. Les consommateurs algériens ne semblent pas avoir mesuré l’ampleur du séisme qui s’annonce dans leur rapport à une ressource dont ils ont longtemps ignoré le caractère précieux. Pour en avoir disposé gracieusement, ils ont d’abord perdu de vue tout ce qui se rattache à sa «géopolitique».

L’eau est menacée dans ses quantité et qualité en Algérie



Vitale, l’eau l’est aussi pour d’autres raisons : elle est l’un des premiers constituants du corps humain ; elle se rattache à l’exercice d’un droit universel (le droit à la vie et donc à l’égalité d’accès à certaines ressources essentielles) ; elle commande le succès de toutes les activités économiques (industrielle, agricole, loisirs, etc.). En cela, elle est un bien social et économique. L’eau est menacée dans sa qualité et dans sa quantité en Algérie . Malgré la construction de nouveaux barrages et le recours au dessalement, notre pays enregistrera un déficit en eau de 1 milliard de m3 d’ici l’an 2025. La confrontation ressources-besoins est un indice révélateur et très significatif quant à l’avenir de la politique de l’eau que nous menons afin d’atténuer les effets du déficit. Il est clair que le Nord de l’Algérie enregistre, d’un côté, un manque énorme en ressources, au moment où les besoins augmentent, et d’un autre cîoté, le volume d’eau mobilisable est en diminution.

Ceci est dû aux différents facteurs, naturels ou humains, qui touchent les sites susceptibles de capter les eaux. D’ un autre côté, on enregistre un énorme gaspillage de l'eau, seulement 42% du volume d'eau potable produit actuellement est facturé, le reste (58%) est réparti entre les pertes dans les réseaux d'alimentation (30%) et le vol à travers des branchements illicites.

Le coût de production d'un mètre cube d'eau est estimé entre 60 et 80 DA, alors que l'Etat le cède au consommateur à 18 DA seulement. L'Etat subit des pertes énormes. Citons l'exemple de l'assainissement, le mètre cube d'eau épurée coûte 80 DA, le transfert d'un m3 d'In Salah à Tamanrasset à 70 DA et celui produit par le dessalement d'eau de mer (80 DA). Ces coûts devraient augmenter avec l'augmentation du prix de l'énergie de 20% et celui du gasoil de 40%. Les experts ont averti quant à la nécessité de «placer l'eau comme priorité nationale», étant donné les potentialités hydriques limitées du pays. Aujourd'hui, nous avons 17 milliards de m3, encore faut-il que le dérèglement climatique ne viendrait pas perturber le cycle de l'eau. Dans un siècle, nous aurons 17 milliards de m3, alors que les besoins en eau potable, en irrigation et en industrie vont augmenter. A terme, la seule la solution de substitution à cette raréfaction de la ressource est le dessalement d'eau de mer. Les efforts consentis par l'Etat durant ces 15 dernières années pour mettre le pays à l'abri du stress hydrique sont là, mais apparemment insuffisants. Dans le seul secteur agricole, le programme quinquennal de réalisation d'un million d'hectares irrigués d'ici 2019 aurait besoin de 11 à 12,7 milliards de m3 en année humide (pluvieuse), alors qu'en année sèche, un appoint de 3,3 milliards de m3 serait nécessaire. Pour cela, ministère et responsables de la distribution des ressources en eau appellent à la rationalisation de l'utilisation de cette ressource vitale.

Farida Larbi