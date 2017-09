Crédit à la consommation : Promouvoir la production nationale

La Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières FUTIEG, le Fonds des œuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électriques et gazières FOSC et Salama Bank, ont procédé à la signature d’une convention-cadre. À cette occasion, les deux partenaires ont exprimé leur pleine satisfaction quant à la signature de cette importante convention qui a notamment pour objectif l’octroi de crédits à la consommation en faveur des travailleurs. Nasser Haider, PDG d’Al Salam Bank, a fait savoir que désormais les travailleurs peuvent bénéficier de crédits à la consommation pour l’achat de véhicules appartenant aux producteurs locaux (Hyundai, Renault, etc.). Aussi, le personnel de Sonelgaz peut bénéficier de crédits pour l’achat, la construction ou l’agrandissement d’une propriété. Selon les représentants de la FUTIEG et du FOSC, le nombre de demandes enregistré à ce jour est estimé à 2.600 dont 1.000 pour l’achat de véhicules et 1.600 pour l’achat de logements. Ils ont rappelé à cet effet que des conventions ont été déjà signées avec des opérateurs économiques, notamment avec Condor et ENIEM, pour l’achat de différents produits par facilité.

Ainsi, l’octroi de crédits à la consommation au profit des citoyens constitue aujourd’hui une opportunité pour protéger et promouvoir la production nationale, surtout que l’économie nationale est soumise à une rude concurrence. Il est à rappeler qu’une campagne de sensibilisation sous le slogan «Consommons algérien», avait déjà été lancée, une initiative qui a pour objectif de développer l’économie nationale. Le gouvernement, les partenaires sociaux et les consommateurs, doivent prendre conscience que chaque fois que nous consommons un produit algérien, nous sauvons et créons des emplois, et que chaque fois que nous consommons un produit importé, nous sauvons et nous créons des emplois à l’étranger.

Makhlouf Ait Ziane