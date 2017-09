L’ex-président de la CREG, à propos de l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz : Une nécessité

L’ex-président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) estime que cette option, à savoir, l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz, qui demeure «inévitable et nécessaire», pourrait être envisagée dans la loi de finances pour l’exercice 2018. M. Abdelaali Badache, relayé par le site électronique

« Maghreb émergent », jeudi dernier, considère que les récentes déclarations du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, à propos d’une réflexion autour de l’augmentation des tarifs concernant les gros consommateurs d’électricité, pourraient être considérées comme étant des préludes à une telle option.

Des propos qui pourraient également préparer le terrain à une sensibilisation de l’opinion publique sur le bien-fondé de cette orientation qui ne cesse de revenir dans les propos des responsables de la Sonelgaz. Des suggestions ont même été soumises, dans ce sens, au gouvernement, qui a préféré tempérer pour des raisons évidentes avant d’engager une première augmentation en janvier 2016. Selon M. Badache, une augmentation des tarifs « est nécessaire, surtout si l’on sait que, dans la catégorie des particuliers, 20% des clients consomment 60% de l’électricité ». Et d’ajouter que « si ces 20% parviennent à consommer autant d’électricité, ils ont certainement la capacité de supporter une augmentation de tarifs».

L’ex-président de la Creg a laissé entendre que le fait d’éviter d’augmenter les tarifs d’électricité et de gaz mettrait les équilibres financiers de la Sonelgaz en péril et, par conséquent, conduirait le gouvernement à puiser dans les caisses de l’Etat pour couvrir les déficits. M. Badache estime que l’augmentation des tarifs de janvier 2016 aurait dû être suivie par une nouvelle augmentation en janvier 2017. Selon lui, «ce n’est pas le taux d’augmentation qui importe, mais plutôt le fait d’habituer les consommateurs à payer le prix réel de leur consommation». Aussi, il serait raisonnable, suggère-t-il, d’opérer une augmentation progressive qui touchera, au final, tous les consommateurs. «Nous pouvons, par exemple, augmenter, en 2018, les tarifs des consommateurs de la quatrième tranche (les gros consommateurs). En 2019, l’augmentation touchera ceux de la quatrième et de la troisième tranches et ainsi de suite», précisera-t-il. Et d’ajouter que «La problématique de l’électricité est exactement la même que celle de l’eau», d’où l’intérêt d’une démarche similaire d’augmentation des tarifs et une même logique de lutte contre le gaspillage qui, faut-il l’admettre, prend des proportions alarmantes. A ce propos, le ministre de l’Energie a récemment déclaré que «le déficit de la Société Algérienne de Distribution de l’Électricité et du Gaz est le résultat d’un coût de production de 11,43 DA le kWh et de vente à 4 DA. L’État prend en charge le reste, c’est-à-dire 8 DA le kWh». M. Mustapha Guitouni, qui a appelé les gros consommateurs à rationaliser leur consommation, a évoqué, pour la circonstance, une «réflexion» au niveau du ministère, applicable à moyen ou à long terme, dans le sens d’un «juste prix» de l’énergie pour cette catégorie de consommateurs sans bénéficier du soutien de l’État. M. Guitouni a rappelé également que la hausse de la consommation est surtout due au «gaspillage» qui caractérise 6 millions de clients sur les quelque 9 millions que compte la société. «Nous gaspillons trop, et si on continue comme ça il va falloir qu’on revoie le prix de façon à ce que les gros consommateurs paient plus cher l’électricité», a-t-il avoué. Néanmoins, «les couches défavorisées vont continuer à payer le prix subventionné». Le ministre précisera, dans sa lancée, qu’ «aucune augmentation des tarifs, même pour les gros consommateurs, n’est envisagée dans l’immédiat.»

D. Akila