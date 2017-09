Projection du documentaire Les maisons de la mer le 12 septembre à la cinémathèque d’Oran : Plaidoyer pour la faune sous-marine

Le film documentaire Les maisons de la mer, du réalisateur Hamza Mendil, sera projeté le 12 septembre prochain à la cinémathèque nationale d’Oran, a-t-on appris du président du club Hippone Sub de plongée sous-marine d’Annaba. Les maisons de la mer qui se veut un hymne à la mer, est un documentaire scientifique signée par une jeune équipe technique de biologistes sous marins conduite par le réalisateur Hamza Mendil qui porte sur la création des récifs artificiels dans la zone sous -marine de Ras el Hamra (ex Cap de Garde) ville de Annaba, a indiqué Amir Berkane, ajoutant que ce film documentaire qui a bénéficié d’un financement des Nations-unies «est 100% algérien». Les récifs artificiels sont des structures immergées par l’homme dans le but est de recréer un habitat pour les poissons, là où ils sont détruits par la pollution et autres menaces comme les zones sablonneuses, a-t-on souligné de même source. Le récif artificiel, ayant donné lieu à la réalisation de ce documentaire, a été immergé en mai 2016 à l’occasion de l’opération Port bleu qui a bénéficié des autorisations gouvernementales à titre expérimental. Plusieurs associations locales et d’autres wilayas du pays ont été conviées à cet événement, organisé par le Club «Hippone Sub» en partenariat avec l’association de promotion de la femme rurale «Main dans la main» de la wilaya d’Oran, ont précisé les organisateurs. Le réalisateur Hamza Mendil est un biologiste sous-marin de formation qui a réalisé certains documentaires sur l’écologie et autres spots sur la préservation des ressources en eau. ( APS)