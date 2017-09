Le Coin du copiste : Hommage à Hamid Nacer-Khodja

Un poète, ça peut vivre très très longtemps comme le chantait si bien un célèbre interprète de la chanson à texte et comme lui répliquer le poète légendaire Louis Aragon : «Le poète voit plus haut que l’horizon», certaines rimes ou vers libres peuvent sonner à nos oreilles dans un espace –temps distendu par la parole vraie d’un visionnaire pourfendeur de vérités plates. A l’occasion de la disparition, le 16 septembre de l’année dernière de Hamid Nacer-Khodja, ses amis les plus fidèles ainsi que ses frères et sœurs, organisent en partenariat avec l’association «Coup de soleil» en Rhônes-Alpes, également l’association «Nouiba», la première commémoration du décès du poète natif de Bouira, révélé au public par un autre poète disparu tragiquement, Jean Sénac. L’hommage sera rendu à celui qui avait bien su parler de «la profonde terre du verbe aimer » dans la grande métropole de Lyon, précisément dans une médiathèque qui accueillera sans aucun doute tous les amateurs inconditionnels de poésie maghrébine. Cette rencontre qui est en soi un véritable événement en France sera présidée par Guy Degas, un professeur émérite de l’université Montpellier 3 qui , avec un certain nombre de ses compatriotes et invités algériens à l’instar de l’ancienne universitaire en Algérie , Denise Brahimi, spécialiste des Littératures francophones d’Afrique et du Maghreb mais aussi de Hamid Tibouchi qui avait illustré les recueils du poète algérien, tout ce beau monde évoquera la mémoire du défunt poète et toutes les spécificités poétiques : «Côté algérien, ses éditeurs Lazhari Labter, qui a publié en 2015 son unique recueil de poèmes écrits dans les années soixante et soixante-dix, paru, sur insistance du poète, sous le titre générique La profonde terre du verbe aimer, rassemblant «De bouche à oreille» de Marc Bonan, son ami français de Marseille et le sien, intitulé Après la main, et Naïma Beldjoudi, directrice de la maison d’édition Kalima et éditrice en 2016 de la nouvelle version de son roman autobiographique sous le titre Jumeau ou un bonheur pauvre, publié en 2012 à Paris par les éditions Marsa sous le titre «Jumeau» indique l’auteur de l’article sur un site électronique et d’ajouter plus loin : «En plus des hommages, une exposition de poèmes de Jean Sénac, dont Hamid Nacer-Khodja était le grand spécialiste, illustrés par le poète Abdelhamid Laghouati dont on annonce aussi la participation et des lectures de textes et de poèmes par Nadia Larbiouene de la compagnie de théâtre Novecento, avec un accompagnement musical de Nacer Hamzaoui, musicien et responsable de l’association Nouiba, donneront un cachet particulier à cette rencontre que les organisateurs veulent toute empreinte de convivialité, de chaleur, de générosité et de partage, à l’image du poète disparu.» Pour rappel et compte tenu de la notoriété de Hamid Nacer-Khodja qui vivait pourtant loin du tumulte des villes du nord, plus exactement à Djelfa et à Laghouat et écrivait cependant de nombreux articles littéraires pour la presse algérienne, trois hommages ont été rendus au poète après sa disparition ; le premier au Centre culturel algérien de Paris en janvier 2017, le deuxième au Maghreb des Livres à Paris en février et le troisième, en mars, à l’Ecole normale supérieure de Laghouat où il avait enseigné et dirigé de nombreuses thèses et mémoires. Lors de cet hommage, l’annonce de la création d’une association sera officiellement faite, dont le principal objectif est de promouvoir l’œuvre de Hamid Nacer-Khodja et de Jean Sénac, entre autres.

L. Graba