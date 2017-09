M. Azzedine Mihoubi salue la distinction du film : Chroniques de mon village

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a salué la consécration du long métrage de fiction Chroniques de mon village du réalisateur algérien Karim Traidia qui a reçu récemment le Grand prix du 4e Festival du film africain "Africlap" de Toulouse (France), a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

M. Mihoubi a qualifié d'artiste "rigoureux" et "créatif" le réalisateur de Chroniques de mon village dont les "efforts et créations" ont été couronnées par plusieurs distinctions, rappelant que l'œuvre a reçu dernièrement le prix du jury du 3e Festival "Cinéma sans frontières" de Saidia (Maroc).

Sorti en 2015, "Chroniques de mon village" relate l'histoire d'une enfance vécue sous le colonialisme français et explore les bouleversements vécus au lendemain de l'indépendance du pays tels que perçus par un enfant. (APS)