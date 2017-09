Protection des sites archéologiques : L’Etat mobilisé

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé jeudi à Tipasa, que l’Etat était mobilisé à travers ses institutions pour la protection et l’entretien des sites archéologiques. M. Mihoubi, qui effectuait une visite à la wilaya de Tipaza pour s’enquérir de la situation des sites archéologiques que recèle la région, a mis en avant la responsabilité du ministère en vue de protéger ce patrimoine historique mondial, mettant l’accent sur le rôle des établissements relevant de son secteur à accomplir pleinement leurs tâches dans ce domaine d’autant que l’Algérie dispose de 60% des ruines romaines existant dans le monde. Dans le même contexte, le ministre a rappelé le nombre de chercheurs algériens qui ne cesse d’accroitre chaque année dans les sites de recherche vue que le travail se poursuit dans ces sites à l’effet d’aménager les musées, d’assurer la formation et de mettre à niveau les chercheurs ainsi que de travailler de concert avec les experts de l’Unesco. Les experts internationaux exprimaient leur satisfaction lorsqu’ils s’enquièrent du travail des chercheurs algériens en donnant des orientations pour améliorer la performance des établissements locaux, a-t-il dit, ajoutant que le fait de travailler avec les partenaires étrangers dans ce genre de recherches traduit le grand intérêt qu’accorde l’Etat pour préserver ce legs civilisationnel. A cette occasion, le ministre a appelé les chercheurs algériens à conjuguer leurs efforts pour protéger ces sites archéologiques et de les faire connaître, soulignant que «tout débat doit être fait dans un cadre scientifique». A propos des sites archéologiques classés, le ministre a estimé qu’»un grand travail se fait à leur niveau, ajoutant que ces sites font l’objet d’un grand intérêt et d’un suivi permanent». S’agissant du site Les Trois Ilets à El Hamdania (Cherchell), qui est proche du grand projet stratégique qu’est le port de Cherchell, le ministre a rassuré que le projet n’aura aucun impact sur le site qui restera préservé. Concernant le Mausolée royal qui est l’un des monuments méditerranéens nécessitant un entretien et une protection spéciales notamment à l’intérieur du mausolée, le ministre a soutenu que le dossier sera présenté à l’expertise en matière de sécurité d’autant que les portes du site seront ouvertes aux visiteurs une fois les conditions seront réunies. (APS)