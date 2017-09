Quatorzième édition Andaloussiat El Djazaïr : Public charmé

Un magnifique récital a été offert, jeudi dernier, par la troupe andalouse de l’association les Beaux-Arts et la chanteuse andalouse Lila Borsali, pour le bonheur de ses fans venus nombreux à la salle Ibn Khaldoun.

Baptisé "La Rentrée en Nouba" ce concert organisé par l’établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger et ce dans le cadre de Andaloussiat El Djazaïr, dans sa quatorzième édition, qui se tiendra du 07 au 23 du mois en cours. Cette magnifique soirée de la musique andalouse a été ouverte par la troupe andalouse de l’association des Beaux-Arts qui a envoûté les présents, durant plus de 45 minutes qu’a duré ce premier spectacle, par une Nouba Ghrib dans les différents rythmes. Cette association est dirigée par Abdelhadi Boukoura, violoniste et chef d'orchestre. Ce rendez-vous annuel, devenu incontournable avec la musique Andalouse, prendra donc une nouvelle forme cette année, en faisant honneur aux femmes à travers la découverte de différentes voix féminines. Toujours en rendez-vous avec l’élégance, et très attendue par son public venu spécialement pour elle, Lila Borsali fait son entrée en tenue traditionnelle. Gratifiant le public de la salle Ibn Khaldoune d'un florilège de chansons du terroir, Lila Borsali a présenté dans la subtilité Nouba Ghrib, d'une durée d'environ une heure et demie, dans le respect des préceptes académiques de l'école tlémcénienne. Elégante dans sa robe traditionnelle, gracieuse avec des gestes de fée, la diva de la chanson andalouse, Lila Borsali, a enchanté les présents dans le mode Ghrib (en ré mineur), une dominance Raml El Maya et Aârak s'est nettement fait ressentir. Elle a ainsi interprété des titres de son album opus Nouba Ghrib, dans lequel un travail de recherche mélodique appréciable a été mis en valeur, donnant lieu à une nouveauté dans le genre qui prélude à une ouverture dans le respect de l'authenticité. Déroulant une succession de pièces aux rythmes différents constituant la nouba, l'artiste a offert à l'assistance un programme riche, composé de m'saddar, b'tayhi, dardj (en deux parties), insiraf (en quatre parties) et m'khellass (en deux parties). Maâchouk min ghaïdi el hissen, Tafa alayna, Mata nesstarihou, Sell mendaren, Rani bi el afrah, Echemsou malet, Ya kelbi khelli el hal, Wa achya, Emchi ya rassoul, Ya mouniat el kalb, constituent les pièces interprétées lors de ce récital, tirées de Nouba Ghrib, décliné en deux volumes. Ecrits par les plus grands poètes du patrimoine andalou, les textes, introduits à différents moments par deux touchiates, m'sedrine et insirafet, ainsi que par des Istikhbars, évoquent entre autres, la convivialité, l'amour, l'adoration de Dieu, la nature et la pureté de l'âme alternant lyrisme romantique et soufisme pour finir en beauté avec Touchiate El K'mel. Constituant la richesse du patrimoine andalou, les rythmes composés et les mélodies entraînantes qui ont alterné les modes majeurs et mineurs, ont emporté l'artiste, dans sa belle tenue brodée au fil doré, qui s'est détachée de son public les yeux rivés vers le haut, illustrant son texte par une gestuelle expressive, pour vivre de l'intérieur l'intensité du moment. Dans la noblesse des sonorités denses des instruments à cordes rassemblant le luth, la kouitra et le r'beb, qui bordaient la voix suave et cristalline de Lila Borsali, les adeptes de ce genre musical, présents dans l'auditorium ont pris du plaisir à savourer chaque moment du récital dans l'allégresse et la volupté. Dotée d’une présence scénique et d’une tessiture large, la cantatrice et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leur talent, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme. Elle déclamé des vers de la poésie de Benmsaib Ya Ahl Ellah Ghitou El Malhouf, appelée «Errhilya» un voyage mystique à travers les saints patrons. Le public, savourant chaque instant du spectacle dans l’allégresse et la volupté a vécu une expérience inhabituelle, mise au point par Lila Borsali qui s’investit dans la recherche en quête de nouveautés dans la forme et le contenu de ses spectacles.

Sihem Oubraham