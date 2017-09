Grand Angle : Le salut pourrait venir de l’Afrique

La capitale congolaise abrite aujourd’hui les travaux du Comité de haut niveau de l'union africaine sur la Libye, présidé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Invités à prendre part à cette réunion, le chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj et le président du parlement élu basé à Tobrouk, Aguila Salah ont accepté de faire le déplacement. De son côté, le maréchal Haftar «s'est excusé» de pas y participer et a désigné un représentant. Outre les protagonistes de la crise, les dix pays du comité de haut niveau de l'union africaine, les représentants des pays voisins, et de la ligue arabe devraient être présents à Brazzaville. Cette troisième réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye sera consacrée à l’examen des mécanismes de règlement de la crise en poussant les parties libyennes au dialogue et à rapprocher les points de vues afin de consacrer la réconciliation nationale et le règlement politique indique-t- on. «Vis-à-vis de la Libye, le Congo a un seul agenda qui est très clair : réconcilier les frères ennemis et ramener la paix dans ce grand pays africain», a indiqué une source officielle congolaise citée par l’AFP. Un agenda que partage l’Algérie qui ne cesse de déployer des efforts en vue de le concrétiser au moment où d’autres, qu’ils soient Etats ou personnes sont dans des calculs et stratégies qui ne prennent en compte que leurs intérêts propres. C’est pourquoi les efforts déployés et par le Comité de haut niveau de l’UA et par les pays voisins doivent être davantage soutenus par une plus grande mobilisation et solidarité de la communauté internationale. Le nouvel envoyé du secrétaire général de l’ONU pour la Libye a souligné, la veille de cette réunion, la nécessité d'accélérer l'adoption de mesures pratiques pour résoudre la crise en Libye, en avertissant en même temps sur les risques de la multiplicité des initiatives, ce qui de son avis, détournerait les efforts déployés pour résoudre ce dossier. Et il ne croit pas si bien dire. Et pour cause il y a urgence. La Libye est à la limite de ce qu’un pays peut endurer avant de sombrer dans la guerre civile. Le chaos qui y règne depuis la chute de son ancien dirigeant, assassiné en 2011, tend à prendre de l’ampleur, menaçant par la même la stabilité de la sous-région et même au-delà. Le danger est que la Libye, en l’absence de perspective d’un règlement de la crise à court terme encourage l’implantation de trafiquants de toutes sortes. Elle est devenue aussi un territoire abritant de nombreuses cellules terroristes. C’est dire l’importance de donner à la médiation africaine toutes les chances pour réussir sa mission qui est, force aussi est de le reconnaître, loin d’être une sinécure du fait des tiraillements entre les protagonistes libyens.

Nadia K.