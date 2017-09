Paix et sécurité en Afrique : Réunion UA-ONU

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) et le Conseil de sécurité des Nations unies ont tenu leur onzième réunion consultative conjointe hier au siège de l'UA à Addis-Abeba, ont rapporté des médias. Cette réunion sera consacrée aux problèmes de paix et de sécurité en Afrique, particulièrement aux situations en Somalie, au Soudan du Sud et dans le bassin du lac Tchad, selon ces médias. Jeudi, des consultations informelles sur le partenariat entre l'UA et l'ONU, le financement des activités de l'UA liées à la paix et à la sécurité, ainsi que sur la construction de la paix au sortir d'un conflit, précéderont la réunion. Les membres du CPS de l'UA sont arrivés mercredi à Addis-Abeba, en Ethiopie, pays qui co-organise la réunion avec le Botswana, qui assure la présidence tournante du CPS de l'UA pour le mois de septembre. Tekeda Alemu, chef de la mission éthiopienne à l'ONU et président du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, a indiqué que la réunion consultative permettrait de renforcer davantage et d'approfondir la coopération entre les deux organisations. Cette réunion devrait également s'intéresser aux moyens de fournir davantage de soutiens financiers aux opérations de maintien de la paix.