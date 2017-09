M. Messahel à Brazzaville : pour une solution durable en libye

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la réunion du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, qui se tient aujourd’hui à Brazzaville en République du Congo, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Cette réunion s’inscrit dans le cadre des décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA réitérant l’engagement de l’Organisation continentale à aider les parties libyennes à trouver une solution durable à la crise dans leur pays», précise la même source.

La réunion, qui sera présidée par le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, «se penchera sur l’examen de l’évolution de la situation en Libye et passera en revue les efforts régionaux et internationaux visant au règlement de la crise dans ce pays frère.