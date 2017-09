Bouclier américain Thaad en Corée du sud : Pékin «proteste vigoureusement» auprès de Séoul

La Chine a annoncé jeudi avoir "protesté vigoureusement" auprès de Séoul, après l'accélération du déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissiles américain Thaad suite au nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Une fois encore, nous demandons à la Corée du Sud et aux Etats-Unis de prendre au sérieux les inquiétudes sécuritaires et les intérêts de la Chine (...), de cesser le déploiement en cours et de retirer tous les équipements en question", a déclaré Geng Shuang, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point-presse régulier. Pékin voit dans le déploiement du système Thaad une menace contre sa propre sécurité dans sa zone d'influence. Séoul et Washington ont achevé jeudi le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain visant à contrer la menace nord-coréenne. Quelque 8.000 policiers avaient été mobilisés pour sécuriser le passage d'un convoi militaire américain acheminant quatre lance-missiles du Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense) jusqu'à un parcours de golf du comté de Seongju (sud). Environ 400 manifestants s'étaient rassemblés à proximité pour tenter d'empêcher le passage du convoi, selon l'agence Yonhap qui a fait état d'une vingtaine de blessés au cours d'affrontements entre les deux parties. Le puissant radar du Thaad et deux lance-missiles avaient déjà été déployés, ce qui avait provoqué la colère de la Chine qui redoute que ce bouclier n'amoindrisse ses propres capacités militaires. Pékin, qui avait demandé le retrait du Thaad, avait également pris des mesures économiques de rétorsion contre la Corée du Sud. Le déploiement du reste du dispositif avait été retardé par le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In, qui invoquait des raisons environnementales. Mais le Premier ministre Lee Nak-Yon a déclaré jeudi que l'installation du Thaad était "une décision difficile mais inévitable" en raison des menaces balistique et nucléaire nord-coréennes de plus en plus fortes.

