Etats-Unis - Corée du Nord : Trump : « L'option militaire n'est pas inéluctable »

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois affirmé jeudi que l'emploi de la force militaire contre la Corée du Nord n'est "pas inéluctable" et qu'il préférerait "éviter" la voie militaire, sans toutefois l'exclure.

«Une action militaire serait certainement une option. Est-ce inéluctable ? Rien n'est inéluctable. (...) Je préférerais éviter la voie militaire, mais c'est certainement quelque chose qui peut se produire», a déclaré le Président des Etats-Unis au cours d'une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec l'émir du Koweït cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah. «J'espère que nous n'aurons pas à utiliser (la force militaire) en Corée du Nord. Si nous le faisons, ce sera un jour très triste pour la Corée du Nord», a-t-il poursuivi.

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump alterne sur ce dossier les propos incendiaires et les paroles apaisantes. Par ailleurs, les Etats-Unis veulent qu'un embargo soit imposé sur le pétrole à destination de la Corée du Nord et que ses exportations de textile soient empêchées, selon un projet de résolution diffusé mercredi aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce projet, les Etats-Unis veulent aussi un gel des avoirs contrôlés directement ou indirectement par le numéro un nord-coréen, Kim Jong-Un, et l'arrêt du financement des expatriés nord-coréens dans le monde. Washington, soutenu par Londres et Paris, a annoncé vouloir l'adoption dès lundi prochain de cette résolution mais Moscou a déjà fait part de ses doutes sur une décision aussi rapide.

La Russie juge de nouvelles sanctions inutiles. La Chine destinataire de 90% des exportations nord-coréennes, réclame que la solution de la crise nord-coréenne passe par un dialogue. Ces deux pays disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Le 5 août, tous les deux avaient approuvé un septième train de sanctions contre la Corée du Nord, prévoyant de priver ce pays d'un milliard de revenus annuels tirés de ses exportations de charbon, de fer et de sa pêche. La nouvelle résolution proposée par Washington vise à sanctionner encore plus durement la Corée du Nord après un sixième essai nucléaire mené dimanche à un niveau inégalé. Quelques jours avant, le Conseil de sécurité avait déjà condamné à l'unanimité un tir de missile à moyenne portée qui avait survolé le Japon. Les programmes «nucléaire» et «balistique» nord-coréens «représentent une menace claire à la sécurité et à la paix internationales», souligne le projet de résolution, qui condamne le dernier essai atomique nord-coréen. Dans sa partie liée à l'embargo sur le pétrole, le projet précise que ce dernier s'applique aussi aux produits raffinés et au gaz liquide. Concernant les expatriés nord-coréens, le texte interdit de les engager et de les rémunérer. Les expatriés nord-coréens, dont le nombre est estimé à plus de 50.000 par l'ONU, sont considérés comme apportant une source importante de revenus au gouvernement nord-coréen. Toute nouvelle joint-venture et coopération commerciale avec la Corée du Nord seraient aussi prohibées aux termes du projet de résolution. Celles qui existent déjà devraient être fermées, précise le texte. Le projet souligne enfin l'autorisation faite aux Etats membres d'inspecter tout navire en haute mer soupçonné par l'ONU de contrevenir à ses résolutions. Par sa série de sanctions successives, l'ONU cherche à pousser la Corée du Nord vers une table de négociations sur ses programmes militaires nucléaire et conventionnel. Jusqu'à présent, Pyongyang est resté sourd aux injonctions de la communauté internationale.

Lavrov : «Trop tôt pour se prononcer sur les sanctions »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué hier qu'il est "trop tôt" pour se prononcer sur d'éventuelles sanctions de l'ONU contre la Corée du nord, estimant qu'il "n'existe pas d'alternative" à un dialogue avec Pyongyang. "En ce moment, le Conseil de sécurité travaille sur une nouvelle résolution, il est encore trop tôt pour faire des pronostics sur la forme qu'elle prendra", a déclaré le ministre russe, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre à Moscou avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Soulignant la "priorité donnée aux efforts visant à reprendre le processus politique", M. Lavrov a affirmé qu'"une alternative à ces efforts n'existe pas si nous souhaitons résoudre les problèmes nucléaires de la péninsule coréenne et sur le long terme". De son côté, le chef de la diplomatie française a estimé que les sanctions étaient "nécessaires pour amener la Corée du Nord à la table des discussions". Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Russie et la France sont des membres dotés du droit de veto, doit se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord, voulues par les Etats-Unis et soutenues par la France. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces éventuelles sanctions de mesures "inefficaces" et a insisté sur la nécessité d'un dialogue avec la Corée du Nord dont les dirigeants, selon lui, "mangeront de l'herbe mais ne renonceront pas au programme" nucléaire. Il est "impossible d'intimider" la Corée du Nord, a prévenu jeudi M. Poutine, disant espérer un retour "au bon sens" pour éviter "un conflit à grande échelle".

Le chef d'Etat russe plaide pour un double moratoire des essais balistiques et nucléaires nord-coréens mais aussi des manoeuvres militaires conjointes entre Américains et Sud-Coréens, conformément à la feuille de route mise au point par Moscou et Pékin. Mais ni Washington ni Tokyo n'y sont favorables. "Le temps n'est pas au dialogue", a ainsi déclaré jeudi le porte-parole de la diplomatie japonaise, Norio Maruyama. (APS)