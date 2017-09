Massacre des Rohingyas : Plus de 1.000 morts selon l’Onu

Plus d'un millier de personnes, essentiellement membres de la minorité musulmane des Rohingyas, pourraient avoir été tuées dans les violences dans l'Etat Rakhine, dans le nord-ouest de la Birmanie, a déclaré vendredi à l'AFP la rapporteuse spéciale de l'ONU pour ce pays. "Il se peut qu'un millier de personnes ou plus aient déjà été tuées", a déclaré Yanghee Lee, avançant une estimation deux fois plus importante que le gouvernement birman. "Il y en a des deux côtés mais les victimes se concentrent largement dans la population Rohingya." Le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU a tiré hier la sonnette d'alarme : le nombre de musulmans Rohingyas ayant fui les violences en Birmanie ces deux dernières semaines s'élève à 270.000 personnes, a-t-il annoncé, révisant à la hausse sa précédente évaluation de 164.000 réfugiés. "Sur les deux dernières semaines, quelque 270.000 réfugiés Rohingyas ont cherché refuge au Bangladesh", a annoncé le HCR dans un communiqué. L'agence onusienne s'inquiète de ce que les capacités d'accueil au Bangladesh sont désormais saturées, avec des camps de fortune émergeant le long des routes et une crise humanitaire. Les civils Rohingyas fuient les violences dans leur région depuis des attaques fin août contre des postes de police par les rebelles de l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), qui dit vouloir défendre les droits bafoués de cette minorité musulmane. Depuis, l'armée birmane a lancé une vaste opération dans cette région pauvre et reculée. Par ailleurs, les Etats-Unis ont exprimé jeudi leur "préoccupation" face à la "situation inquiétante" dans l'Etat Rakhine, demandant aux autorités birmanes de garantir l'accès à cette région du nord-ouest de la Birmanie. Mais le département d'Etat américain a refusé de dire si Washington envisageait des sanctions contre le gouvernement birman, dirigé de facto par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi.

R. I.