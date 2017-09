Crise du Golfe : Trump propose sa médiation

Le Président américain Donald Trump a proposé jeudi d'être médiateur pour tenter de résoudre la crise du Golfe, qui sévit depuis que l'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu début juin leurs relations avec le Qatar et lui ont imposé de lourdes sanctions. "Je serais prêt à être médiateur", a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse commune avec l'émir du Koweït cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah. "Je pense que c'est quelque chose qui va être résolu de manière assez simple". L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte, suivis par de nombreux autres pays, ont rompu depuis le 5 juin leurs relations diplomatiques avec Doha, lui reprochant de soutenir des groupes extrémistes et de s'être trop rapproché de l'Iran. Ils ont aussi imposé des sanctions sans précédent, notamment un blocage des voies d'accès maritimes, aériennes et terrestres de ce petit émirat gazier. Le Qatar nie toutes ces accusations et affirme que ces pays tentent d'empiéter sur sa souveraineté. Une médiation régionale tentée par le Koweït est dans l'impasse. "Je disais à l'émir que si je peux aider entre les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec laquelle j'ai une excellente relation. J'ai parlé avec le roi (Salmane) hier, c'est un ami", a relevé M. Trump. "Si je peux aider à la médiation entre le Qatar et, en particulier, les Emirats et l'Arabie saoudite, je serais prêt à le faire et je pense qu'on obtiendrait un accord très rapidement". Selon lui, "le Koweït a vraiment été en première ligne pour résoudre (cette situation) et nous apprécions vraiment cela. Mais je pense que nous la résoudrons et si nous ne la résolvons pas, je serai un médiateur ici à la Maison Blanche". "Nous nous entendrons très rapidement. Je pense que nous résoudrons quelque chose", a-t-il poursuivi. Cette démarche intervient au moment ou le quartet anti-Qatar a affiché son mécontentement envers le médiateur koweïtien. En effet, les pays arabes hostiles au Qatar ont exprimé leur mécontentement des affirmations du Koweït suggérant que sa médiation était en train de payer, et accusé Doha de ne pas vouloir dialoguer. Les quatre pays ont ainsi nié tout progrès, "regrettant que cheikh Sabah ait affirmé que sa médiation avait empêché une escalade militaire" alors que l'"option militaire n'a jamais été envisagée". Le quartet a mis en doute l'affirmation de cheikh Sabah, selon laquelle le Qatar serait prêt à accepter les 13 demandes et répété que "la négociation sur ces demandes ne devrait être précédé par aucune condition". "Le Qatar a encore posé des conditions à une négociation sur la crise, ce qui confirme qu'il n'est pas intéressé par la dialogue, la lutte contre le financement du terrorisme et la non ingérence dans les affaires internes" d'autre pays, a souligné le quartet dans son communiqué. Le Koweït a réagi à la déclaration du quartet en évitant de citer celles de l'émir à la Maison Blanche mais en rappelant avoir recherché depuis le début de la crise à favoriser la dialogue. "Le Koweït réaffirme sa position de principe (...) qui est la recherche de l'apaisement au lieu de l'escalade et d'un dialogue constructif au lieu de la rupture", a souligné un porte-parole du ministère koweïtien des Affaires étrangères.

M. T. et agences