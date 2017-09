COMMENTAIRE : Mémoire indigne

La statue d’un soldat des États sudistes, favorables à l’esclavage, a été « abattue » par des militants, à Charlottesville, aux Etats-Unis d’Amérique, lors des violences qui ont éclaté le mois dernier. En Afrique du Sud, il y a deux ans, un monument célébrant le colonisateur britannique Cecil Rhodes était retiré de l’Université du Cap suite à la contestation tenace des étudiants. En France aussi les choses semblent bouger. S’inspirant de l’actualité américaine, des internautes appellent à se défaire des statues et des plaques en l'honneur du maréchal Bugeaud, le sanguinaire qui s’est illustré, dès le début de la colonisation de notre pays, par ses massacres collectifs d’une rare cruauté et publiquement assumés au nom de la civilisation ! Cette logique de la terre brûlée et du crime à large échelle a perduré jusqu’au recouvrement de notre souveraineté nationale après une longue et éprouvante guerre de Libération. Déboulonnée d’Alger à l’indépendance, sa statue a été réinstallée en 1999 à Excideuil, en Dordogne, en France, et certains journalistes, encore aujourd’hui, le présentent, toute honte bue, malgré ce qu’il a commis, comme le « soldat laboureur et l’homme politique visionnaire !» Fort heureusement, sur Facebook, la réaction ne s’est pas faite attendre. Des internautes l’ont désigné comme « une grosse crapule», un «boucher en uniforme», un «criminel de guerre» qui ne mérite ni statues ni rues à son nom en France ! A l’évidence, le passé colonial français est si peu glorieux. Ceux qui veulent l’occulter, le sectionner, le maquiller, parce qu’ils veulent que leur «roman national» soit parfait, font dans le mensonge et, tôt ou tard, la jeunesse de leur pays découvrira la vérité par elle-même. Il faut dire que ce processus est en marche depuis longtemps. La question de la débaptisation des lieux de mémoire glorifiant le colonialisme et l’esclavage fait partie de cette remise en cause progressive de l’idée coloniale présentée comme «positive», moins parce que celle-ci relève d’un passé idéalisé que d’une actualité dramatique avec des interventions militaires étrangères aux conséquences désastreuses pour les peuples qui les subissent. Ainsi, se débarrasser d’une mémoire aussi indigne n’est pas aussi simple, mais il faut bien un commencement à tout.

Cherif Jalil