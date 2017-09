A l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite le roi du Swaziland

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitation au roi du Swaziland, Maswati III, à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer, avec lui, au «renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité» entre le deux pays. «A l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de Votre pays, il m'est particulièrement agréable de Vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour Votre Majesté, de progrès et de prospérité pour Votre peuple frère», écrit le chef de l'Etat dans son message. «Il me plaît de saisir cette heureuse opportunité pour Vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec Vous, au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays, et à poursuivre notre action solidaire au sein de l'Union africaine pour réaliser les objectifs de paix, de stabilité et de développement de notre continent», conclut le Président Bouteflika. (APS)