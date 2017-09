Financement du développement au Tchad : Mobiliser des partenaires pour des projets structurants

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la table ronde sur le financement du Programme national de développement 2017-2021 de la République du Tchad, prévue à Paris, aujourd’hui et demain, sous le haut patronage du Président tchadien, M. Idriss Deby Itno, a annoncé hier le ministère dans un communiqué. «Cette réunion vise à mobiliser les partenaires actuels et potentiels du Tchad autour de projets structurants consignés dans le plan de développement susmentionné et à développer les synergies à même de faciliter la diversification de l’économie tchadienne et lui permettre de bâtir sa croissance sur des secteurs qui génèrent des emplois et des produits compétitifs en vue de consolider les bases d’un développement durable», a précisé le ministère. (APS)