Université d’été du SNCP : recherche scientifique et environnement économique

Le Syndicat national des chercheurs permanents (SNCP), affilié à l’UGTA, a organisé, hier, au pole universitaire d’El Bouni (Annaba), sa deuxième université d’été consacrée au thème «Recherche scientifique, développement technologique et les entreprises économiques et sociales».

Devant se poursuivre aujourd’hui dans le campus universitaire de Sidi Amar, cette manifestation a vu la présence d’enseignants chercheurs venus de l’ensemble des régions du pays.

Partant des rapports existants entre l’université et l’environnement, le président du SNCP, Smati Zoghbi, nous a déclaré que cette rencontre vise à échanger les points de vue et les connaissances dans la perspective de mieux répondre aux exigences du développement économique et sociale.

Il a fait savoir à ce propos que les compétences nationales sont, soit marginalisées, soit non utilisées totalement contre le recours excessif des entreprises algériennes à l’expertise étrangère, plaidant, à ce titre, pour l’intelligence locale.

Le même responsable préconise dans ce sens la lisibilité de la relation recherche scientifique et environnement pour mieux servir le développement et établir une confiance mutuelle entre ces deux secteurs.

La deuxième université d’été du SNCP se veut une occasion pour ouvrir un vrai débat sur les enjeux de la recherche scientifique qui exige beaucoup de temps, un financement conséquent et un personnel hautement qualifié, a-t-on souligné.

Pour le professeur Hafid Aourag, directeur general de DGRSDT, invité à la rencontre, a fait état d’un diagnostic des rapports université-environnement, insistant sur la mise en place d’un statut de chercheur dans l’entreprise et sur l’encouragement des entreprises qui font de la recherche scientifique au profit du développement et enfin sur l’accompagnement des secteurs sociaux et économiques.

Un atelier consacré à la relation recherche scientifique-entreprise économique a été organisée en marge des travaux de la première journée de la deuxième université d’été du SNCP qui succède à celle tenue, il y a quatre ans.

B. Guetmi