Des décisions fortes

organisation pénitentiaire et de la réinsertion pour introduire le bracelet électronique

Amendement du Code



Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant amendement du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus afin d’introduire le mécanisme de surveillance par le bracelet électronique. Cette révision de la loi introduit le placement des condamnés à des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, indique un communiqué du Conseil des ministres. Le bénéfice de ce nouveau régime passe par une demande du détenu concerné qui sera étudiée par le juge. En cas d’accord, le condamné est alors soumis au port d’un bracelet électronique pour garantir sa présence au lieu qui lui a été assigné, ajoute la même source. Ce procédé peut être révoqué par le juge en cas de non-respect par le détenu de ses obligations ou lorsque le placement sous surveillance électronique pourrait porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a déjà expliqué que «le détenu condamné définitivement à une peine de trois ans ou moins ou encore le détenu à qui il reste une peine de moins de trois ans — sur décision du juge de l’application des peines — peuvent purger leurs peines en dehors de l’établissement pénitentiaire et seront surveillés par le biais du bracelet électronique». Il s’agit d’un «nouveau mécanisme qui s’adapte à la nouvelle vision de la réforme du système pénitentiaire», avait indiqué le ministre, précisant que le secteur a réalisé en matière de réformes «des résultats satisfaisants. Avec l’entrée en vigueur de ce procédé, l’Algérie sera le premier pays arabe à introduire le bracelet électronique et le deuxième pays africain après l’Afrique du Sud.»

Organisation et fonctionnement du Conseil d’état

Adoption d’une loi organique

Un projet de loi organique modifiant celle relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat a été adopté par le Conseil des ministres, en vue d’accompagner les nouvelles dispositions de la Constitution, amendée en 2016. Cette révision législative «vient accompagner les nouvelles dispositions de la Constitution, notamment son article 142, qui donne désormais compétence au Conseil d’Etat d’émettre un avis sur les projets d’ordonnances que prendrait le Président de la République durant la vacance parlementaire». L’article 142 de la Constitution stipule qu’en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat. Pour rappel, le Parlement siège en une session ordinaire d’un an d’une durée minimale de dix mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre, selon l’article 135 de la loi fondamentale du pays. Considéré comme l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives, le Conseil d’Etat a été créé en vertu de la révision constitutionnelle de 1996. En 1998, la loi organique 98/01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat à été promulguée et l’installation officielle de ce Conseil a eu lieu le 17 juin 1998. En plus de sa fonction juridictionnelle, le Conseil d’Etat est investi d’une mission consultative et dispose d’attributions multiples, à savoir une juridiction d’appel pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives. Il est également considéré comme juridiction de cassation pour connaître des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives (hormis le Conseil d’Etat), contre les arrêts de la Cour des Comptes et lorsqu’un texte particulier le prévoit. Le Conseil d’Etat est aussi juge en premier et dernier ressort pour connaître des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de légalité des décisions émanant des autorités administratives centrales. Il est également compétant pour statuer sur les recours formés contre ses propres arrêts, comme l’opposition, la tierce opposition et la rétractation. Concernant sa fonction consultative, le Conseil d’Etat doit donner son avis sur les projets de lois qui lui sont soumis par le Chef du Gouvernement avant leur présentation en Conseil des ministres.

financement non conventionnel

éviter une régression de la croissance

Le financement non conventionnel doit surtout permettre au pays d’éviter une régression de la croissance, selon le Chef d’Etat. «Le recours souverainement au financement interne non conventionnel vise à éviter une régression de la croissance, dangereuse économiquement et socialement», estime-t-il. Ce recours a été possible, note M. Bouteflika, grâce à «l’indépendance économique extérieure» dont jouit encore l’Algérie à travers le remboursement anticipé de sa dette et l’accumulation de réserves de change. Le projet de loi amendant la loi sur la monnaie et le crédit ouvre ainsi la porte au recours au financement dit non conventionnel en autorisant la Banque d’Algérie à «prêter directement au Trésor public» afin de permettre à ce dernier de financer les déficits du budget de l’Etat, de financer la dette publique interne et d’allouer des ressources au Fonds national de l’investissement», précise le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres. Ce mode de financement «exceptionnel», qui sera instauré pour une durée de cinq années, sera accompagné de la mise en œuvre d’un programme de réformes structurelles économiques et financières destinées à rétablir l’équilibre des finances publiques ainsi que l’équilibre de la balance des paiements. L’Algérie va donc recourir «temporairement» à ce financement après avoir «résisté» trois années durant aux effets d’une crise financière sévère induite par une grave chute des prix des hydrocarbures. Ainsi, le pays «évitera un arrêt de son processus de développement économique et social et se ménagera, en même temps, une période de transition en vue de finaliser ses réformes économiques et financières, selon les termes du communiqué.

Indépendance economique

prise de conscience collective

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a appelé à une prise de conscience collective quant à la difficulté de la période pour éviter toute panne de développement et arriver à préserver l’indépendance économique et financière du pays au-delà des clivages, y compris politiques. «Il appartient (...) à chacun de nous, par-delà de tout clivage, y compris politique, de s’associer à la préservation de l’indépendance économique et financière du pays, par l’adhésion aux réformes et aux efforts que cela requiert», a soutenu le président Bouteflika dans une intervention à l’issue de l’adoption mercredi par le Conseil des ministres d’un projet de loi amendant la loi sur la Monnaie et le crédit. Les partenaires sociaux et le Gouvernement sont ainsi «en devoir de faire preuve de solidarité et de coordination pour garantir la progression des réformes dans la paix sociale», a-t-il recommandé De ce fait, les travailleurs sont appelés, chacun dans son secteur, à «redoubler d’efforts pour faire avancer les réformes destinées à moderniser la gestion du pays et notamment l’efficacité et la compétitivité de son économie pour offrir au pays des revenus substantiels à même de garantir, sur le long terme, la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale», a relevé le chef d’Etat. Le peuple algérien, qui, souligne-t-il, a tant versé de sacrifices pour transcender la tragédie nationale et renouer ensuite avec le développement depuis près de deux décennies, «mérite de ne pas connaître une nouvelle panne de développement après celle qu’il a vécue à la fin des années quatre vingt». Lors du Conseil des ministres du mois de juin écoulé, M. Bouteflika avait relevé l’intensité de la crise financière induite par la chute des prix des hydrocarbures et avait instruit le Gouvernement d’écarter le recours à l’endettement extérieur et de promouvoir le recours à un «financement non conventionnel interne».

Transrhumel Salah-Bey de Constantine

Réévaluation du projet de la voie d’accès



Le Conseil des ministres a approuvé la réévaluation du projet de la voie d’accès au viaduc transrhumel Salah-Bey de Constantine. Estimée à 4,6 milliards de dinars, cette réévaluation permettra l’achèvement des travaux de réalisation de l’ultime voie d’accès de cet ouvrage d’art reliant le quartier des Castors à la méga cité Ziadia, sur les hauteurs de Constantine, ont attesté des responsables locaux, rappelant que ce chantier était à l’arrêt depuis plusieurs mois pour des raisons financières notamment.

Les gros œuvres de ce chantier qui s’étend sur plus de 1 km ont été «achevés» et ne reste, a ajouté la même source, que la «consolidation des fondements de l’ouvrage conformément aux solutions arrêtées dans le cadre de l’étude engagée pour remédier au problème du glissement de terrain, signalé sur une partie de ce tronçon».

La réalisation de cette voie de communication faisant jonction entre le transrhumel et les quartiers nord de la ville, désengagera la circulation sur toute la partie située sur les hauteurs de Constantine et permettra également davantage de fluidité vers l’autoroute Est-Ouest via le quartier de Djebel El Ouahch, a-t-on estimé.

Réalisation de 23.000 logements AADL

Approbation des contrats



Des contrats en gré à gré simple portant réalisation de 22.900 logements de type location-vente (AADL) ont été approuvés par le Conseil des ministres. Au nombre de cinq, ces contrats couvrent la réalisation de logements dans quatre wilayas, à savoir Alger, Bejaïa, Guelma et Oran. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, avait affirmé dernièrement que la relance de ces chantiers figurait au titre des priorités du plan d’action du secteur, ajoutant que 50% des programmes de réalisation de logements étaient prêts et attendent que soient réglés les problèmes ayant trait au foncier.

Recherche et exploitation des hydrocarbures

Augmenter les réserves récupérables



Le Conseil des ministres a examiné et adopté huit décrets présidentiels portant approbation de contrats ou d’avenants à des contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures. L’un de ces décrets concerne un contrat liant la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au groupe énergétique italien Eni, pour proroger de cinq années la production d’un gisement pétrolier. Sonatrach et Eni ont conclut en juin dernier des accords de partenariat permettant «la poursuite de l’exploitation conjointe de gisements d’hydrocarbures et la réalisation de travaux additionnels pour augmenter les réserves récupérables d’hydrocarbures». Les deux groupes avaient également signé, en novembre 2016 à Rome, plusieurs accords de coopération dans le secteur énergétique. Ces accords s’étendent à l’exploration ainsi qu’à d’autres domaines d’activités comme le développement des énergies renouvelables, le raffinage, la pétrochimie et la Recherche et Développement. En mars dernier, des travaux de réalisation de la première centrale photovoltaïque dédiée à un champ pétrolier avaient été lancés par Sonatrach et Eni pour le gisement pétrolier de Bir Rebaa Nord «BRN» (Ouargla), marquant le premier pas d’une transition vers l’alimentation électrique d’origine solaire des champs pétroliers de la compagnie pétrolière nationale. D’une capacité de 10 MW, la centrale de BRN utilisera près de 32.000 panneaux solaires et s’étendra sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra d’économiser l’équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz.

Par ailleurs, les sept autres décrets adoptés par le Conseil des ministres concernent des avenants de contrats conclus entre Sonatrach et l’agence Alnaft, pour la recherche et l’exploration, sur un ensemble de quatorze périmètres. (APS)