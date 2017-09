Lycée El Chahid Mahmoud-Mentouri : Faire honneur à sa réputation

À l’instar de l’ensemble des établissements scolaires répartis sur le territoire national, le lycée el chahid Mahmoud-Mentouri, sis dans la circonscription administrative de Ben-Aknoun à Alger, a accueilli hier «ses» quelque 480 élèves qui y seront scolarisés sur un nombre total d'élèves attendus pour l'année scolaire 2017-2018 de plus de 9 millions. Un chiffre en hausse de 270.000 élèves par rapport à l'année scolaire dernière, selon les précisions fournies par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit lors d'une Conférence nationale des directeurs de l'Education en prévision de la nouvelle rentrée scolaire. Pour les «anciens» ce sont des retrouvailles, alors que pour les nouveaux c’est la découverte d’un nouveau monde. Le passage du CEM au lycée marque une étape importante dans le cursus scolaire : passage de l’enfance à l’adolescence. Depuis ce début de semaine, le staff administratif est mobilisé pour assurer les meilleures conditions aux élèves. Lors de notre visite, la veille de la rentrée nous avons rencontré la proviseure par intérim qui recevait les parents d’élèves qui tentaient d’y inscrire leur enfant en obtenant ce fameux accord de l’établissement pour le transfert alors que leur progéniture avait été orientée par le CEM vers un autre lycée, ou pour régler un autre problème d’ordre administratif. «Nous sommes à pied d’œuvre depuis le 30 août», nous indiquera Mme Boussoussa (Belaouane Hayet) qui connait très bien l’établissement, pour y avoir occupé le poste de censeure. Après le départ à la retraire de l’ancienne cheffe de l’établissement, cette dernière a été désignée pour assurer l’intérim. Sa parfaite connaissance de la «maison», fait aussi d’elle une gardienne du temple, puisque dira-t-elle, elle veille à «préserver la bonne réputation de cet établissement dont le taux de réussite au bac a été cette année de 63%». Un résultat qui en fait le deuxième meilleur lycée de toute la circonscription qui regroupe, Ben Aknoun, Bouzaréah et Beni Messous et qui compte des lycées «cotés» tels Bouatoura, El Mokrani 1 et 2 ou Amara Rachid. Cette réussite est due, souligne sa proviseure intérimaire, qui sera remplacée dès cette rentrée scolaire par un nouveau chef d’établissement, au sérieux dont font preuve à la fois les 45 professeurs et les 26 membres de l’administration.

«Nous veillons à assurer aux élèves les meilleurs conditions pour une scolarité réussie». Une ligne de conduite que le lycée s’est imposée depuis son inauguration en 1989. «C’est un établissement sérieux, avec un régime strict», dira celle qui le gère depuis l’année scolaire 2015-2016. Les quelque 480 élèves sont répartis sur 20 classes : littéraires, scientifiques et mathématiques. Chaque classe compte de 28 à 32 élèves sauf pour les classes mathématiques où l’on compte seulement 8 élèves. Au lycée el chahid Mahmoud-Mentouri, les élèves bénéficient de nombreuses activités culturelles. Des cours de théâtre, de musique et de dessin y sont assurés mais aussi son propre «club internet». Quelques jours avant la rentrée, la proviseure a finalisé les emplois du temps des enseignants. Avant de les établir, chaque enseignant remet sa fiche de vœux dans laquelle il mentionne les classes dont il voudrait assurer l’enseignement durant l’année scolaire en cours. «Cette méthode vise à susciter la motivation des enseignants», expliquera Mme Boussoussa-Belaouane Hayet. «Chaque professeur choisit librement ses classes», a-t-elle précisé, mais tous les professeurs «sont tenus d’assurer le même nombre d’heures», ajoutera-t-elle. Cette équité dans la répartition de la charge de travail élimine toute forme de contestation. Le lycée assure également au profit des élèves des cours de sensibilisation et d’information sur les différents fléaux sociaux qui touchent en premier lieu les jeunes. Drogue, sida et autres fléaux sont ainsi explicités par des intervenants étrangers au niveau de la salle de conférence de l’établissement, réalisée par l’association des parents d’élèves présidée pendant 7 ans par M. Omar Tadjajit. Mère de trois enfants, Mme Boussoussa Belaouane Hayet veut contribuer à la réussite des enfants qui suivent leurs cursus secondaire au sein de son établissement. C’est pourquoi, dira-t-elle, le personnel pédagogique et encadrement administratif œuvrent ensemble pour améliorer le taux de réussite au bac. «Mon souhait est de voir réussir nos enfants», ajoutera-t-elle

Nadia Kerraz