RENTRÉE SCOLAIRE : Consacrer la culture du civisme

C’est dans une ambiance des grands jours que l'année scolaire 2017/2018, a bel et bien, démarré hier. Cartables neufs sur le dos, les enfants élégamment habillés pour l’occasion, ont également mis leurs tabliers pour rejoindre les bancs de l’école.

Dès 7h30, les rues des villes ont été remplies de petits chérubins bruyants, impatients de retrouver camarades et écoles, après une longue période de vacances qui aura duré plus de deux mois. Une rentrée qui s’est déroulée dans de bonnes conditions aussi bien pour les élèves que pour leurs enseignants. Pour les nouveaux inscrits au primaire, c’est tout un monde à découvrir, et c’est accompagnés de leurs parents qu’ils ont faits leurs premier pas dans l’étape préscolaire.

Au niveau national, c’est la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit qui a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire à partir de la wilaya d’Ouargla. Ce département a ainsi pu assurer les moyens pédagogiques et d’infrastructures à plus de 9 millions d’élèves, tous cycles scolaires confondus, à travers le territoire national. La ministre a, dans ce cadre, présidé une cérémonie symbolique organisée au nouveau groupement scolaire Cheikh Bouamama (commune de Hassi Benabdallah), inauguré à cette occasion par la première responsable du secteur. Le cours inaugural pour cette année scolaire a été consacré à «l'écocitoyenneté» et l’accent mis à cette occasion sur l'éducation comportementale et la contribution «active» du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, ceci d’autant que le slogan choisi pour cette nouvelle année scolaire est «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité».

La ministre a, à cet égard, rappelé qu'une convention avait été signée en 2002 avec le ministère chargé de l'Environnement pour la mise en œuvre d'un programme visant à introduire l'éducation environnementale dans le cursus scolaire. Le secteur compte désormais 12.379 clubs verts auxquels participent 267.000 élèves à travers tous les établissements scolaires du pays, a fait savoir Mme Benghebrit. A cet effet, elle a affirmé que «durant cette nouvelle année scolaire, l'accent sera mis sur le renforcement du rôle de l'administration et de l'action éducative», précisant que cette «année sera une année réussie» grâce aux efforts de tous, étant donné que «chacun des acteurs du secteur apportera sa contribution au développement du système éducatif de notre pays dans le cadre de la poursuite du processus de réformes engagées en 2003».



« L’Etat algérien a fait de l'éducation de ses enfants, tous ses enfants, une priorité nationale alors même que notre pays vit une conjoncture financière particulière».



Soulignant l'importance du «dialogue et de la communication dans le cadre de la complémentarité, de la coordination et du respect mutuel», la ministre a mis en exergue le rôle de l'école à travers sa contribution à la consécration de la culture du civisme et de la tolérance et à la préparation de nos enfants à la vie sociale en leur inculquant des connaissances qui cadrent avec les besoins des structures et des institutions qui régissent la vie scolaire et sociale.

La ministre a également précisé que la priorité sera axée cette année, sur la pédagogie en privilégiant l'amélioration des apprentissages et des pratiques pédagogiques, en particulier dans le cycle primaire, ainsi que sur l'évaluation pédagogique, l'orientation scolaire et sur la promotion des activités culturelles et para scolaires. Un intérêt particulier sera accordé à la formation et au renforcement du professionnalisme des fonctionnaires, ainsi qu'à la bonne gestion des ressources humaines et des finances des établissements grâce à la numérisation, a-t-elle ajouté. «Le dialogue social responsable et continu est l'une de nos priorités pour assurer un climat serein favorisant de meilleurs résultats scolaires», a souligné Mme Benghebrit. La nouvelle rentrée scolaire sera marquée aussi par l'amélioration des méthodes d'enseignement du deuxième palier des cycles primaire et moyen (3e et 4e année primaire et 2e et 3e année moyenne), outre la distribution de 70 millions de livres dont 40 millions nouveaux livres.

A cette occasion, Mme Benghebrit a affirmé qu'elle s'engageait à assurer à tous les élèves une éducation de base de «qualité», relevant dans le même contexte les efforts consentis par l'Etat algérien qui a fait de «l'éducation de ses enfants, tous ses enfants, une priorité nationale alors même que notre pays vit une conjoncture financière particulière». Elle a souligné également que son secteur prendra soin de développer un ensemble d'actions inscrites au plan d'action du Gouvernement. L'essentiel de ces actions portera sur «l'amélioration de la maitrise des langages fondamentaux au primaire, la réforme du système d'évaluation pédagogique, la généralisation progressive de l'enseignement de Tamazight, l'amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur, le renforcement de l'éducation à la citoyenneté et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels». Dans cette optique, elle a annoncé qu'«une plateforme de formation à distance a été mise en ligne au profit des chefs d'établissements. Cette formation a porté sur la gouvernance, le leadership éducatif et le projet d'établissement au profit de 1.630 proviseurs.

Enfin, et pour ce qui concerne la politique solidaire de l'Etat, la ministre de l'Education nationale a appelé au versement de la prime de scolarité de 3.000 DA dans les délais, à l'ouverture des cantines scolaires et à une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques.

Kamélia Hadjib