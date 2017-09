RENTRÉE SCOLAIRE : Dans de bonnes conditions dans le Sud

La nouvelle année scolaire a débuté mercredi dans de bonnes conditions, à travers les wilayas du Sud du pays. Plus de 950.000 élèves, tous cycles d’enseignement confondus, dans les wilayas de Ouargla, Tindouf, Béchar, Laghouat, Ghardaïa, Adrar, Illizi et El-Oued, ont été accueillis à travers les structures pédagogiques, dotées des cantines scolaires.

La wilaya de Ouargla compte plus de 187.000 élèves : 89.281 dans le primaire, dont 18.703 en année préparatoire et en première année, le moyen (60.935), le cycle secondaire (27.595). Cet effectif est réparti sur 312 écoles primaires, 113 Collèges d’enseignement moyen (CEM) et 49 lycées. Le secteur de l’Education dans cette wilaya du sud-est a été consolidé par de nouvelles structures pédagogiques, à savoir un lycée dans la commune de N’goussa, un CEM dans la localité de Chagga (commune de El-Alia) et trois groupements scolaires implantés dans les communes de Hassi Benabdallah, Témacine et Nezla.

Ces nouveaux établissements éducatifs vont contribuer à diminuer la surcharge dans les classes et améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment dans les zones rurales. Pour le cycle primaire, la nouvelle rentrée scolaire sera marquée également par l’ouverture de classes pour l’enseignement de la langue tamazigh au chef-lieu de wilaya et dans la commune de Blidet-Amor (wilaya déléguée de Touggourt), en plus de l’ouverture de 409 classes préparatoires, a-t-on fait savoir. Dans la wilaya de Tindouf, à l’extrême Sud-ouest du pays, 16.126 élèves, tous cycles éducatifs confondus, ont retrouvé les bancs de l’école.

Il s’agit de 9.281 écoliers dans le primaire répartis sur 318 classes, dont l’encadrement est assuré par 318 enseignants, 5.067 autres dans le moyen encadrés par 339 enseignants à travers 17 CEM, alors que le secondaire compte un total de 1.778 élèves encadrés par 166 enseignants dans quatre lycées, selon les données de la direction locale du secteur.

Les cantines scolaires dans l’ensemble des écoles primaires de Tindouf vont garantir, à partir de la première journée de cette rentrée scolaire, des repas chauds aux écoliers, a-t-on assuré. La wilaya de Béchar recense, pour sa part, quelque 74.345 élèves dans les trois cycles d’enseignement, à savoir 38.911 élèves dans le primaire, dont 3.963 nouveaux inscrits attendus dans 161 groupements scolaires, 24.514 élèves dans le moyen et 10.920 autres dans le cycle secondaire qui a été consolidé par deux nouveaux lycées. Ils seront encadrés par 4.205 enseignants, dont 1.851 pour le primaire, 1.421 pour le moyen et 933 autres pour le secondaire. A Adrar, quelque 117.000 élèves sont attendus à travers 476 établissements éducatifs, à savoir 350 écoles primaires, 86 CEM et 40 lycées, dont un nouveau dans la commune de Metarfa (Nord de la wilaya délé guée de Timimoune), selon la direction de l’éduction. Toutes les dispositions ont été prises par le secteur pour l’attribution d’un quota de 40.000 primes de scolarité (3.000 DA), aux bénéficiaires à travers les différentes daïras.

Dans la wilaya d’Illizi, les structures pédagogiques ont été renforcées, au titre de la nouvelle année par une école primaire à Ohanet (commune d’In-Amenas), deux CEM base (4) à Bordj Omar Driss et In El-Kours (commune de Illizi), une classe dans le CEM Cheikh El-Mokrani à Bordj Omar Driss , une cantine scolaire dans la localité de Tamdjert, et une unité de dépistage et de suivi (UDS) à Bordj El-Houas. L’encadrement pédagogique et administratif, dans cette wilaya, a été consolidé par le recrutement de 49 nouveaux enseignants, dont 41 pour le primaire, 8 autres pour le secondaire, en plus de 47 administrateurs (divers grades). Le secteur de l’Education dans la même wilaya, recense un total de 1.485 nouveaux inscrits dans les classes préparatoires ouvertes dans les différentes écoles primaires,1.490 nouveaux élèves dans le moyen et 489 autres dans le secondaire, pour un effectif global de 220.250 élèves, dont 10.456 filles.

La nouvelle rentrée scolaire dans la wilaya de Ghardaïa, dont l’encadrement pédagogique sera assuré par 103.395 enseignants, dont 2.227 (primaire), 1.854 (moyen) et 1.364 (secondaire) a été marquée par l’ouverture de deux écoles primaires à Daïa Ben Dahoua, la Bourgade de Chaabat El-Hamra et Zelfana.

Médéa

Réhabilitation des structures éducatives affectées par le séisme de Mihoub

Une enveloppe financière de 630 millions de DA a été consacrée à la réhabilitation des structures éducatives affectées par le séisme qui a ébranlé, le 10 mai 2016, la commune de Mihoub et ses environs, a déclaré mercredi le wali de Médéa, en marge d’une cérémonie de lancement de l’année scolaire 2017-2018. Selon le chef de l’exécutif, cet effort financier de l’Etat a permis de réhabiliter 55 structures éducatives totalement ou partiellement endommagées suite à ce séisme, et leur mise à la disposition des élèves issus des localités touchées, dès la rentrée scolaire de 2016/2017.

Une partie de cette dotation avait servi au remplacement de sept établissements scolaires du cycle primaire, entièrement détruits, par des classes en préfabriqué, opérationnelles également depuis 2016, a-t-il expliqué. Plusieurs de ces structures ont fait l’objet récemment d’une visite d’inspection du wali qui s’est enquis des conditions de scolarité des élèves attendus pour cette rentrée. Mohamed Bouchema a insisté, durant sa tournée, à travers les communes de Mihoub, El-Azzizia, Maghraoua et Tablat, concernées par ce plan de réhabilitation, sur l’impératif d’accorder une attention particulière aux élèves scolarisés dans ces collectivités. Des instructions ont été données aux responsables du secteur de l’Education et aux élus afin d’assurer les meilleurs conditions de scolarisation, de restauration et de transport aux milliers d’élèves issus des différents villages et hameaux de la région.



Batna

Ouverture de deux CEM et quatre écoles primaires



Le secteur de l’Education dans la wilaya de Batna a été renforcé par deux CEM (collège d’enseignement moyen), quatre écoles primaires et une cantine scolaire ouverts au titre de l’année scolaire 2017-2018, a indiqué le directeur local du secteur, Djamel Belkadi. S’exprimant en marge du coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire, le même responsable a précisé qu’il a été procédé à la mise en exploitation de 31 classes d’extension dans divers paliers scolaires, deux internats pour le cycle secondaire et deux autres demi-pensions pour le palier moyen.

L’ouverture de ces nouvelles infrastructures contribuera à améliorer les conditions de scolarisation et revoir à la baisse la moyenne d’élèves par classe, a-t-on noté, soulignant qu’actuellement la moyenne d’élèves par groupe dans les classes préparatoires est de l’ordre de 25,33 alors que pour le palier primaire le taux atteint 28,49 élèves. Pour le cycle moyen le taux de scolarisés par classe affiche 31,78 et pour le palier secondaire le taux est de l’ordre de 26,03 élèves, a-t-il affirmé. Dans la capitale des Aurès, ce sont 329.108 scolarisés qui ont rejoint ce mercredi, jour de la rentrée scolaire 2017-2018, les 920 établissements scolaires répartis sur 654 écoles primaires, 178 CEM et 88 lycées, selon les statistiques établies par la direction locale de l’éducation. Dans la wilaya de Batna, il est attendu, pour la prochaine rentrée scolaire, la réception d’autres infrastructures éducatives dont un lycée, un CEM, 3 écoles primaires, 3 demi-pensionnats pour le palier du secondaire, 110 salles informatique au profit des élèves des trois cycles scolaires.



Bouira

Fin prête



Au total 68 établissements scolaires ont bénéficié d’opérations de réhabilitation dans la wilaya de Bouira, dont les travaux sont achevés, a indiqué le directeur de l’Education de la wilaya, M. Bouziane Mourad, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de la nouvelle année scolaire. «Cette année nous avons engagé des travaux de réhabilitation pour 68 établissements scolaires (40 écoles primaires, 16 établissements de l’enseignement moyen et 12 lycées), dont les travaux ont été déjà réceptionnés, a précisé M. Bouziane.

Ce dernier a précisé en outre qu’une enveloppe de près de 32 millions de dinars a été allouée à ces opérations, qui ont porté notamment sur les travaux d’étanchéité, sanitaires, les cours, gaz, électricité et mûrs de clôture, a-t-il détaillé.

Le même responsable a tenu à préciser entre autres que sept nouvelles structures scolaires avaient été ouvertes cette année pour les élèves dont l’objectif et d’atténuer la pression sur les classes surchargée. Par ailleurs, et dans le cadre de la solidarité scolaire, 31.142 cartables scolaires ont été distribués aux enfants à travers les 45 communes que compte la wilaya de Bouira. Mercredi matin, quelque 174.500 élèves, dont 24.880 du palier secondaire, ont rejoint leurs classes en cette rentrée scolaire. Le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire a été donné par le wali de Bouira, M. Limani Mustapha au CEM Boussafer-Mohamed de la ville de Bouira. A cette même occasion et au niveau de cet établissement, les autorités locales ont procédé à la distribution gratuite de livres et trousseaux scolaires aux élèves issus des trois paliers d’enseignement. Au niveau du nouveau pôle urbain de la ville de Bouira, les responsables de la wilaya ont inauguré une nouvelle école primaire qui porte le nom de l’ancien moudjahid Oulkadi Ali. Dans la commune de Lakhdaria, et précisément au nouveau pôle urbain de la ville, M. Limani a procédé en compagnie d’autres responsables civiles et militaires à l’ouverture d’une nouvelle école primaire qui a été baptisée du nom de l’ancien moudjahid Belahouane-Makhlouf.

Enseignement de tamazight

Quatre classes supplémentaires à Laghouat



Quatre classes pour l’enseignement de la langue tamazight ont été ouvertes à Laghouat a-t-on appris auprès des services de la direction locale de l’éducation. Ces classes qui concernent les élèves du cycle primaire, sont réparties entre le chef lieu de wilaya (2 classes), Aflou (1) et Hassi-R’Mel (1), selon la même source.

Par ailleurs, une nouvelle classe pour l’enseignement de langue italienne a été également ouverte au niveau du lycée Imam Al Ghazali, qui s’ajoute à une autre similaire au lycée 1er-Novembre, (tous deux dans la commune de Laghouat). La nouvelle rentrée scolaire a été marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux nouveaux lycées, à Laghouat et Balil (Hassi-R’Mel), deux collèges de l’enseignement moyen (CEM) au chef lieu, en plus de la réception de quatre établissements dans le cycle primaire à Laghouat (2) et Aflou (2).