Conflit du Sahara Occidental

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres a souligné la nécessité de mettre fin au conflit au Sahara Occidental, exprimant son engagement à lancer le processus de négociations entre les deux parties du conflit (le front Polisario et le Maroc) à la faveur d'«une nouvelle dynamique» afin de parvenir à un règlement politique garantissant le droit du peuple du Sahara Occidental à l'autodétermination. Dans son rapport sur la question du Sahara Occidental présenté lors de la 72ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres, a souligné «la nécessité de mettre fin au conflit au Sahara Occidental dans les plus brefs délais afin de permettre à la région de faire face aux menaces sécuritaires, aux défis économiques et aux souffrances humaines de façon coordonnée et humaine». M. Guterres a affirmé son engagement «à relancer le processus de négociations avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit, afin de parvenir à une solution politique acceptable par les deux parties du conflit (le Polisario et le Maroc) et garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination dans un contexte conforme aux principes de la Charte de l'ONU et à ses objectifs. En dépit des «réalisations de deux envoyés spéciaux consécutifs au Sahara Occidental, en faveur de la création d'un cadre adéquat pour la résolution de cette crise, les deux parties en conflit n'arrivent toujours pas à s'engager dans la recherche d'une solution», a ajouté le même rapport. Le Secrétaire général de l'ONU a évoqué dans son rapport les différents développements dans la région durant la période citée dans le rapport, dont les obstacles posés devant la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), et les violations des droits de l'Homme par l'occupant marocain dans la région d'El-Guerguerat. Le rapport évoque par ailleurs la disponibilité du Front Polisario en tant que représentant légitime et unique du peuple sahraoui à trouver une solution pacifique et juste au conflit, ainsi que sa disponibilité à poursuivre les négociations. Le rapport du Secrétaire général de l'ONU couvre la période allant du 1 juillet 2016 au juin 2017, en application de la résolution 106-71 de l'assemblée générale du 27 décembre 2016. Il résume le dernier rapport présenté par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité concernant la situation au Sahara Occidental.