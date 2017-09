Fouilles archéologiques à Oran : Une grotte préhistorique à Boutlélis

Une grotte remontant à la préhistoire a été redécouverte au douar Hachem dans la commune de Boutlélis (ouest d’Oran), a-t-on appris mardi dernier du responsable de l’annexe d’Oran de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, précisant que ce site avait fait l'objet de fouilles à l'époque coloniale. La redécouverte de ce site archéologique a été possible grâce à l’aide de la population de ce village, appelé aussi «BC 7», qui ont contacté l’Office afin de prendre les mesures nécessaires permettant la protection de cette grotte, a indiqué Ourabah Massinissa. Pour réhabiliter cette grotte, abandonnée et inconnue par les citoyens et qui fait partie des grandes grottes dont recèle Oran, l’annexe d'Oran compte l'inscrire à son inventaire des monuments archéologiques pour son classement par la direction de la culture, a souligné M. Ourabah, tout en rappelant que le site avait fait l'objet de fouilles à l'époque coloniale. La wilaya d’Oran renferme 76 grottes remontant à la préhistoire qui n’ont pas bénéficié de profondes fouilles, selon le même responsable qui a réalisé un premier ouvrage sur les grottes et sites de plein air de la capitale de l’Ouest algérien. Par ailleurs, l’annexe de l’Office national de gestion et exploitation de biens culturels protégés a lancé une large campagne de nettoiement de 24 monuments classés d’Oran, a ajouté M. Ourabah. Cette opération, visant à préparer ces sites pour des visites d'élèves des établissements scolaires et étudiants d’architecture, chercheurs et touristes, sera lancée au niveau du fort espagnol «San Pedro» dans le vieux quartier «Planteurs» et de la mosquée «Pacha» à hai Sidi El Houari. Des agents de l’annexe, de la direction de la culture, de l’APC d’Oran et des amateurs d’archéologie prennent part à cette campagne. (APS)