Spectacle de rue Ghriba de Leila Touchi : Vava Inouva sur les planches

Adaptée du légendaire conte berbère Inouva, la comédienne et metteur en scène Leïla Touchi a présenté sa dernière pièce de théâtre de rue Ghriba à la 69e édition du festival international de théâtre de rue et des arts de la rue d'Aurillac. Après avoir gratifié le public algérois par la présentation de sa générale dans la placette de Kettani à Bab El Oued, la comédienne a été accompagnée sur scène publique par l'acteur Ahmed Zitouni. Ghriba, est un spectacle de théâtre de rue, adapté du conte berbère Inouva, une œuvre qui fait voyager dans le temps perdu à la recherche des légendes et mythes d'autrefois, qui ont tissé la composante de la culture orale berbère. Ce conte se passe à l’époque où le animaux avaient le don de la parole et communiquaient avec les hommes. L’héroïne est une jeune fille d'une grande beauté, aux cheveux longs et soyeux qui portent des bijoux berbères. Elle rend visite à son grand-père, quotidiennement, afin de l'aider et de lui tenir compagnie. A cause de l'ogre qui rôde autour du village, Ghriba, doit faire sonner ses bracelets, et chanter la chanson Avava Inouva pour que son grand-père n’ouvre la porte qu'à elle, se tenant derrière la porte, l'ogre à découvert leur mot de passe, il essaie alors d'employer tous les moyens pour leurrer le grand-père et le dévorer. Il s'agit de la dernière création de la comédienne et metteuse en scène Leïla Touchi, qu'elle a adaptée du conte berbère Inouva, et dont elle a conçu la mise en scène.

Produit par la coopérative «Praxis» de Miliana, ce spectacle rend hommage au patrimoine oral berbère notamment en présence d'un narrateur qui relate les faits après chaque scène.

Kader Bentounès