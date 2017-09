Centre Culturel Mustapha Kateb : L’artisanat dans toute sa variété

Inénarrable diversité de nos artisanats d'art traditionnel mise en exergue lors de l'exposition-vente qui leur est consacrée jusqu'au 14 septembre au centre culturel Mustapha-Kateb.

Ne serait-ce qu'en admirant les objets et produits exposés, on se rend vite compte que l'artisanat d'art traditionnel algérien d'essence populaire n'est, en fait, que cet art de bien faire, pour le bonheur au quotidien, dans des domaines aussi variés que la bijouterie, la broderie, la vannerie, la poterie, la maroquinerie, la dinanderie, la céramique, le tissage, etc. Sans pour autant perdre leur fonctionnalité, presque tous les objets d'artisanat d'art exposés sont en effet embellis à l'aide de moyens décoratifs supplémentaires, comme l'enrichissement de la forme par des structures complexes et des appendices ou par la décoration des surfaces. Bref, tout cela est bien beau, mais à bien y regarder, qu'en fait-on aujourd'hui ? Peut-on vraiment parler de Label «made in Algeria» et que faire pour le préserver des déviations ?

Questions bien évidemment pendantes sur nos arts traditionnels, ou comment parler autrement de l'identité algérienne. Car ces arts reflètent l’âme algérienne dans toute sa quintessence. Donc autant de questions apparemment simples mais qui, à posteriori, appellent des réponses idoines, autrement dit claires et multiples dans une mesure bien simple : pour peu qu'on convienne de la faire remonter jusqu'à ses expressions originelles, l'évolution de ces arts traditionnels révèle, de nos jours, une survivance au passé assez tenace pour que, dans quelque branche que ce soit, l'art proprement dit pût y trouver, chaque fois qu'il le lui fallait, la sève vivifiante des redressements salutaires. En poterie comme en tissage, en vannerie comme en bijouterie par exemple, l'origine de ces arts aux multiples facettes remonte bien avant l'occupation phénicienne ou romaine et, mine de rien, plonge ses racines jusque dans la préhistoire méditerranéenne. Certes, il faut bien admettre, par ailleurs, que les formes, les valeurs et les rythmes habitent intérieurement tout objet, qu'il soit objet de prestige ou objet du quotidien. Mais qu'on le veuille ou non des interrogations s'ouvrent à présent sur ce quotidien où se lient la fonction et l'esthétique dans la relation étroite qu'entretiennent le créateur et l'utilisateur et ce, par le désir d'allier l'utile à l'agréable.

En somme, qu'ils fussent particuliers à la ville ou à la campagne, ces arts ne paraissent avoir jamais été l'objet d'un enseignement quelconque. Preuve de leur étonnante vitalité, qu'il s'agisse d'ouvrages féminins, laissés à la libre fantaisie des ouvrières, ou de travaux masculins lesquels, dans les villes, étaient groupés en véritables corporations, les influences qu'ils ont pu recevoir, les emprunts qu'ils ont pu faire, s'ils les ont à certaines époques enrichis ou ranimés, n'ont jamais réussi à en transformer profondément la conception, ni les fins.



Les arts traditionnels, «mémoire» avérée du terroir national



S'étant si longtemps nourris de leur propre substance, ces arts traditionnels algériens tels qu'exposés au centre culturel Mustapha-Kateb ont ainsi pu, dans leur grande diversité, parvenir jusqu'à nous avec une relative fraîcheur. Reconnus, il est vrai, comme étant la «mémoire» avérée du terroir national, non seulement ils n'ont jamais cessé de répondre à des besoins immédiats, mais aussi parce qu'ils sont toujours allés au devant de l'évident souci d'«orner la vie». Là également, si les Algériens n'ont connu que depuis quelques décennies à peine ce qu'on a convenu d'appeler «la peinture pure» et «la sculpture pure», ils y ont par contre suppléé de tous temps par «l'ornementation pure», c'est-à-dire une ornementation portant en soi sa délectation et ne répondant souvent à aucune application précise. Conception bien éloignée, on le voit, des recherches actuelles vers la nudité rationnelle. Alors, s'il faut convenir que les objets et produits exposés ont encore une valeur artistique certaine, ne devrait-on pas, pour leur maintien et pour leur sauvegarde, les faire apprécier davantage par un plus grand nombre de nationaux ? Ne devrait-on pas mieux les faire connaître au-delà de nos frontières ? Parce qu'ils sont aujourd'hui victimes d'une désaffection progressive — et peut-être même inéluctable? —, dont il faut malheureusement convenir aussi que les Algériens sont en premier lieu et pour une grosse part les principaux «artisans», n'y a-t-il pas lieu de se demander si ces arts traditionnels ne sont pas en train de courir un plus grand risque, celui de l'éloignement de leurs propres sources d'inspiration ? Ce risque ne provient-il pas de la déformation de la transmission orale ? N'est-il pas dû aussi au désir de produire plus vite et à bon marché en bâclant la qualité ? Au demeurant, l'un des plus graves dangers qu'encourent ces arts traditionnels n'est-il pas celui de l'abâtardissement du produit par l'imitation de styles étrangers ? N'est-il pas celui de ces nouvelles pseudo-créations qui soi-disant sortent de «l'humus traditionnel» ?

Là encore, pour permettre une revalorisation effective de ces arts, ne gagnerait-on pas à mettre à la disposition de tous les artisans des guides et corpus sur les motifs authentiquement traditionnels, tirés de bonnes sources et qui leur donneraient des modèles et des idées ? Pour le prestige des arts traditionnels algériens, ne devrions-nous pas être extrêmement rigoureux sur la qualité de leurs produits ?

De la sorte, chaque article fabriqué ne porterait-il pas en soi, outre sa valeur utilitaire, labellisée, un message éminemment positif de la culture algérienne qui mériterait d'être compris et apprécié dans le monde entier ?

Kamel Bouslama