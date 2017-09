Solidarité : La sureté dé wilaya rend visite à ses fonctionnaires hospitalisés

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont entrepris en fin de semaine dernière une série de visites de solidarité au profit des forces de police en exercice et retraités admis aux hôpitaux ou malades en leurs domiciles, suite à des blessures ou maladies chroniques. En effet, le commissaire-divisionnaire de police L’Hiassine Ait Meziane, Chef de la Sûreté de wilaya de Mascara, accompagné de cadres de la police et du staff médical relevant du Service de wilaya de l’action sociale ont rendu visite durant l’après-midi du lundi à un nombre de retraités de police malades hospitalisés au niveau des établissements hospitaliers Meslem-Tayeb et Yessaad-Khaled, où ils ont pris des nouvelles sur leur état de santé, affirmant le souci de la direction générale de la Sûreté nationale sur une meilleure prise en charge de ses fonctionnaires en activité ou admis à la retraite ainsi que leurs ayant droits, et ce en leur fournissant le soutien matériel et moral nécessaire.

Les services de la Sureté de wilaya de Mascara avaient entamé en début de semaine des visites de solidarité au profit de leurs fonctionnaires, supervisées par le chef du bureau de Communication et des relations publiques, accompagné du chef du service de wilaya de la Santé, de l’Action sociale et des sports, ainsi qu’un nombre de cadres et de forces de police.

A travers ces visites, les fonctionnaires en question ont reçu des cadeaux symboliques en reconnaissance de leurs efforts durant leurs carrières professionnelles au sein de la Sureté nationale au service du pays et du citoyen. Cette initiative a été accueillie avec satisfaction par cette catégorie. L’objectif reste de consolider les liens de solidarité entre les fonctionnaires de la Sureté Nationale.

A.Ghomchi