Journée internationale de l’Alphabétisation : L’abc du développement

Chaque année, le 8 septembre, on célèbre La Journée internationale de l'Alphabétisation.

Cette journée a été proclamée lors du congrès de l'UNESCO qui s'est tenu en 1966, et au cours duquel ont été invités les pays dont les taux d'analphabétisme étaient élevés à prendre les mesures idoines pour lutter contre l'analphabétisme des adultes dans le cadre de programmes de développement économique de chaque pays, à créer les organes administratifs et techniques nécessaires et installer l'alphabétisation aux avants postes des projets des pays en voie de développement.

Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Aujourd'hui, près d'une personne sur sept est illettrée, et sur les 758 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes.

Qu’en est-il pour l’Algérie ? Selon les specialistes et chercheurs dans le domaine «l’analphabétisme touche encore la population, notamment les femmes, mais il n’existe pas de données actuelles pour cerner le phénomène, ce qui rend les réponses formulées, inadaptées». «Il faut lancer une enquête nationale pour établir un état des lieux de l’analphabétisme en Algérie», ont plaidé unanimement les chercheurs qui affirment que les statistiques les plus récentes datent de neuf ans et qu’elles ne permettent pas d’analyser la situation pour réagir et tracer une nouvelle stratégie, ou du moins évaluer avec précision celle lancée en 2007. Ces statistiques révelent que le taux d’analphabétisme avoisinait les 22%. D’autres statistiques moins officielles disent que ce taux aurait baissé. Il s’agit des données de l’association Iqraa, qui estime que l’analphabétisme a baissé à 14% en 2015.» Cette même association affirme , par ailleurs, que plus de 23.000 femmes ont été alphabétisées dans le cadre du programme d’alphabétisation, de formation et d’intégration des femmes (AFIF).

« Ce programme a permis de former et d’autonomiser plus de 23.000 jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans par le renforcement des apprentissages de base, notamment la lecture, l’écriture, le calcul et la qualification professionnelle pour la réalisation d’activités génératrices de revenus», avait déclaré la présidente d’Iqraa.

Plus de 2,2 millions de personnes ont bénéficié de cours d’alphabétisation entre 2007 et 2015 révèle pour sa part, l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte. Malgré cette avancée, il faut bien se rendre compte qu'il reste encore pas mal de travail à accomplir. L’objectif de l’alphabétisation pour tous –enfants, jeunes et adultes– n’a toujours pas été atteint, et reste une cible mouvante.

La conjonction d’objectifs ambitieux, d'efforts insuffisants menés en parallèle, de ressources et de stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l’ampleur et de la complexité de la tâche, expliquent vraisemblablement cette situation. l’urgence de passer à une stratégie plus efficace pour atteindre les objectifs fixés. Pour cela, une nouvelle enquête nationale et sur tout le territoire doit être lancée car, les normes sont en train de changer et il y a aussi une grande différence entre les taux d’illettrisme d’une région à une autre.

L’analphabétisme est différemment répandu en Algérie. On a des wilayas très touchées comme Djelfa qui comptait en 1998 plus de 47% d’analphabètes, et d’autres beaucoup moins comme Alger avec un taux de 1% seulement. Cet état de fait nécessite d’étudier le phénomène d’une manière plus adaptée afin d’apporter des réponses appropriées.

Farida Larbi