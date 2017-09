Dans la LUCARNE : Que doit-on faire ?

Les Verts, on le sait déjà, ne seront pas au Mondial-2018 prévu en Russie. C’est une certitude ! Le fait d’avoir placé un nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi et un nouveau sélectionneur, Alcaraz, qui n’a jamais eu à driver une sélection nationale, n’ont pas donné les fruits attendus. C’est vrai que tout le monde aurait aimé que les supporters algériens retrouvent le sourire au plus vite. Dès le départ, les observateurs ont vu cela comme une tare que d’engager un technicien qui n’a jamais connu les tenants et aboutissant d’une sélection nationale du fait que celle-ci diffère de la vie d’un club. Gourcuff l’avait vérifié à ses dépens. Ce qui ne peut que desservir notre football. Là, on n’est pas contre la « filière espagnole», mais...

Faut-il le rappeler, il y avait énormément de très bons entraîneurs qui auraient pu nous aider sur le plan technique. Zetchi, peut-être, s’est trompé dans son choix, qui aurait pu être plus profitable à notre équipe nationale. De plus, côté communication, ce n’est pas évident ! Après l’affaire Rajevac « éjecté » comme on le sait par les joueurs pour un problème d’échanges communicatifs, on peut dire que on n’a pas tellement évolué avec le nouveau. On essaye de palier au plus pressé, mais…. Alcaraz n’a pas amélioré son français, depuis qu’il a mis ses pieds en terre d’Algérie, le 20 avril dernier, ni amélioré le jeu des Fennecs. Il a eu désormais suffisamment de temps pour apprendre la langue de Voltaire. Il faut dire, néanmoins, que c’est un technicien qui possède une belle expérience au niveau des clubs de la Laligua espagnole. Selon les spécialistes, le fait de n’avoir pas passé par une sélection nationale était déjà en soi un handicap certain qu’Alcaraz n’a pu surmonter. Ce qui chagrine encore plus les spécialistes, c’est que ceux qui l’ont proposé le savaient. Comme dit l’adage « persévérer dans l’erreur est diabolique». C’est une évidence qui n’échappe à personne. Presque tous les observateurs de la « balle ronde nationale » avaient affirmé que ce coach n’est pas celui qui pourrait permettre à l’Algérie de revenir par la grande porte au plus haut niveau et redominer le continent africain. Il faut admettre que nous avons les qualités requises pour battre nos adversaires : l’infrastructure, les finances, les moyens de locomotion…Il n’y a pas longtemps, la Zambie avait failli se retirer faute d’argent. Aujourd’hui, cette équipe vient de nous donner une véritable leçon de football, parce qu’elle a joué avec un coach local qui a pris d’audacieuses décisions, dont celle de rajeunir l’équipe. Ce qui n’a pas tardé à lui donner raison et fait taire tous ses détracteurs. On peut dire qu’il peut-être fier que son pays ait en main un groupe lui permettant de vivoter longtemps qu’il a en plus rajeuni à près de 50%. Ce qui est énorme. Et l’équipe zambienne est relancée sur le dos de notre pays, puisqu’elle vient de prendre six points en quatre jours démentant tous ceux qui disent que les Verts étaient déjà éliminés dès le nul concédé, à Tchaker, devant le Cameroun. La Zambie vient de le démontrer d’une manière magistrale.

Aujourd’hui, ceux qui dirigent notre football doivent trouver les voies pour rectifier et revenir sur de bonnes bases. Il est vrai que le coach actuel n’a pas apporté la « touche » attendue par tous. Seul un est excusé de ne pas le voir. Le commun des mortels a affirmé qu’avec un coach local, on ne pourrait pas faire pire. L’Algérie, avec Saâdane, s’était qualifiée à plusieurs à un Mondial car, le travail se faisait avec professionnalisme et rigueur. C'est-à-dire que chaque détail lié à la sélection nationale était passé au peigne fin, sachant bien que diriger une sélection nationale n’est pas une mince affaire. Elle exige une présence à toute épreuve, mais aussi une discipline de fer. Le coach ne doit en aucun cas perdre le fil conducteur de son équipe. Il doit impérativement rester le seul maître à bord, notamment au niveau des choix de la composante. L’immixtion dans ses plates bandes doit être bannie. C’est pour cette raison que durant ces éliminatoires, il avait « déstabiliser » son groupe en testant de nouveaux joueurs. Ce qui est illogique et surtout suicidaire. Et ce qui s’est passé sur le terrain montre un peu la légèreté de certains. On ne doit pas faire « joujou » avec la sélection qui est un peu la propriété de tous et notamment des supporters, fous amoureux de leur sélection nationale. Ils étaient plus de 40.000 à Hamlaoui (Constantine). On ose dire que c’est un « crime » de les avoir déçus de la sorte. Aujourd’hui, le changement s’impose de lui-même et les autorités sportives du pays doivent réagir pour éviter que le bateau ne coule sans espoir d’être renfloué, même s’il pour cela il faut « casser la tirelire» pour payer les indemnités du staff technique.

Hamid Gharbi