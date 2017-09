Après l’élimination de l’EN A : Un local n’aurait pas fait pire

Après cette élimination sans gloire, ni saveur, les observateurs et le public sont abattus.

Ils ne comprennent pas ce visage sans couleur affiché par notre sélection nationale.

C’est plutôt l’amertume qui a enveloppé tout un peuple que le football avait façonné des décennies durant. Aujourd’hui, on est tombé subitement et lourdement de notre piédestal pour devenir une équipe africaine quelconque avec qui même la Zambie se paye le luxe de se relancer à notre détriment. N’ayant qu’un point dans son compteur, à l’instar de notre équipe nationale, la Zambie du local, faut-il le souligner, Nyirenda, avec un salaire dérisoire payé en monnaie locale, est parvenue à prendre six points contre nous. Désormais, il n’est qu’à trois points du Nigéria (07 pts contre 10 pour les Super Eagles). L’espori renaît !

Il a suffi d’un changement de coach et d’un rajeunissement de la composante pour donner une « mayonnaise » qui a bien pris faisant « tousser » Alcaraz et tous ceux qui l’ont placé. Le MJS, faut-il le rappeler, était contre ce choix et voulait un entraîneur de renom. Ceci dit, l’erreur de « casting » a été fatale. Ce qui, par ricochet a éclaboussé sur tout le monde. C'est-à-dire que même la FAF de Zetchi devient partie prenante d’un tel « désastre ». C’en est un ! Se faire battre de cette manière sans arriver à réagir, c’est le comble de la descente aux abysses On a volé au « raz-des-pâquerettes ». On est tombé bien bas ! Et la composante actuelle de l’EN A et son staff ne répondent plus aux exigences du football moderne, même sur le plan africain. Le football de niveau mondial donne une grande importance aux joueurs issus de notre continent. Dembelé a été « vendu » au Barça pour 148 millions d’euros en comptant les « variables ». Mbappe, qui est de père camerounais et de mère algérienne, l’a été pour 180 millions d’euros.

Ce qui montre bien que le joueur africain est une « valeur sûre ». Par conséquent, les équipes africaines, sur le plan technique, se sont profondément améliorées. De plus, elles sont complètes dans tous les domaines. Dire aujourd’hui que nous sommes techniquement supérieurs, c’est un peu osé. Preuve en est face à la Zambie. On est plutôt sûr du contraire du fait qu’on a été dominé en perdant, en aller et retour. C’est pour vous dire, l’ampleur du « naufrage » de notre sélection. Voir le superbe public de Constantine, qui a répondu présent, entonné l’hymne national et surtout criant à

tue-tête « one, two, viva l’Algérie », faisait mal au cœur. Mettre aujourd’hui toute la responsabilité sur les joueurs est le chemin le plus court au déraisonnable, presque au mensonge. Mbolhi qui a encaissé trois buts n’est pas au dessus de tout soupçon, lorsqu’ il dit « ce n’est pas la faute à l’entraîneur et que celui qui ne veut pas venir en EN A doit rester chez lui».

C’est vrai qu’il est le capitaine, mais il ne doit pas « botter en touche ». Personnellement, je ne suis pas contre l’identité du coach espagnol. Bien au contraire, j’aime ce pays et surtout son football. Néanmoins, ceux qui avaient privilégié la filière espagnole n’ont pas ramené le «bon cheval». Tous ceux qui ont été accostés, à chaud, par les journalistes à la sortie du stade Chahid

Mohamed Hamlaoui criaient haut et fort qu’il n’y avaitpas de « fond de jeu ». « Ce coach n’a rien apporté. On ne voit pas sa « griffe » dans l’équipe. Le jeu de l’EN est devenu celui d’une équipe sans « âme ». On dit de lui que sur le plan tactique, il n’a pas son pareil et le Zambien, Nyirenda, l’a surclassé en le devançant largement. On peut même dire qu’il n’y a pas photo. Un coach local n’aurait pas fait pire. Avec Saâdane, notre sélection était solide et jouait très bien. Si une amélioration dans le jeu d’ensemble de l’équipe nationale était remarquée, on aurait applaudi malgré l’élimination. Là, comme dirait l’autre, c’est le « désert de Gobi ». Car, le Brésil, dans le Mondial-2014, avait été « ridiculisé » par l’Allemagne, elle est aujourd’hui encore plus forte que jamais. Ce qui pose problème, c’est qu’il faut prendre les bonnes décisions, les plus justes afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Face à l’échec, de surcroît cuisant, il faut sévir et à tous les niveaux. Le choix d’un coach n’est pas une mince affaire, elle doit être bien étudiée. Avec Alcaraz, on n’ira pas loin, c’est presque une certitude !

Hamid G.