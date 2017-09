Algérie 0 - Zambie 1 : Tout est à revoir !!!

Equipe alignée : Mbolhi (Salhi), Attal (Ounas), Ghoulam, Mandi, Bensabaini, Taider, Bentaleb, Mahrez, Brahimi (Slimani), Benguit, Soudani

L'Equipe nationale a de nouveau déçu hier face à la Zambie, qui l'a battu en aller retour en l'espace de quatre jours. Au moment où l'on s'attendait à une réaction et à une revanche des Verts afin d'effacer l'affront de Lusaka (défaite 3-1), ces derniers sont encore une fois passé à côté de la plaque.

Ils se sont à nouveau inclinés face aux Chipolopolos par la plus petite des marges (0-1), avec un but zambien inscrit en 2e mi-temps par Passon Ndaka (66').Malgré une présence record du public algérien au stade Chahid Hamlaoui, un public en or, qui a répondu présent malgré la quasi-élimination de l'EN de la Coupe du monde 2018 après l'humiliation subie en terre zambienne, afin de démontrer son attachement et sa fidélité à la sélection nationale, les camarades de Ryad Mahrez n’ont pas joué un match d’hommes. Ils n'ont pas honoré les fans venus les soutenir.

Ils ont fourni une prestation médiocre et ils n'ont rien montré sur le terrain qui prête à l'optimisme. Seules véritables satisfactions lors de cette confrontation, le jeune joueur et néo-international Youcef Attal, qui a brillé et qui malheureusement a du céder sa place et quitter le terrain, au tout début de la seconde période, après avoir reçu un violent coup, suite à un choc tête contre tête avec un attaquant de l'équipe adverse. Blessé au niveau de l'œil, il a été transporté en urgence à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale. Aussi, on citera Benguit qui pour sa première en EN A a été bon et sobre sur le terrain.Le portier Salhi qui a remplacé M’bolhi qui s’est blessé dès le premier half et Bensebaini se sont eux aussi bien battus face aux Zambiens. Les Verts ont mal joué. Ils ont étaient incapables de porter franchement le danger dans le camp adverse. En première mi-temps, ils ont tenté quelques incursions et ils ont produit quelques phases de jeu, sans vraiment se montrer tranchants. La première période s'est terminée sans changement au tableau d'affichage (0-0).

Les Zambiens très combatifs, agressifs et bien disposés sur le terrain, ont opposé une résistance farouche aux Algériens. Alors que l'on s'attendait à une réaction positive et à plus de dynamisme de la part de la sélection nationale, en 2e mi-temps, afin qu'elle puisse faire la différence et remporter une victoire morale, c'est le contraire qui s'est produit. On a vu une équipe fatiguée, peu incisive, au jeu médiocre et sans attrait. Des joueurs incapables de se surpasser. Il y a avait comme de l'impuissance et une faillite tactique dont le sélectionneur national, l'espagnol, Lucas Alcaraz est entièrement responsable. Cela parce que ni lui, ni les joueurs n'ont été à la hauteur des attentes du public algérien. La faillite est collective et le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a lui aussi sa part de responsabilité. Il n'a pas pris la bonne décision concernant le choix du sélectionneur national. Certes, ce dernier n'est qu'à ses débuts avec l'équipe d'Algérie, mais, on n'a pas vu sa touche sur le jeu des Verts, en plus du fait que son coaching et ses choix sont contestables.

A présent, il faudra tourner la page, faire le nécessaire pour rebâtir une solide équipe nationale et surtout faire en sorte que celle-ci puisse relever la tête lors des prochains rendez-vous qui l'attendent. Aux responsables de la fédération, Zetchi à leur tête et à Lucas Alcaraz de faire ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Vraiment dommage que cette élimination du Mondial-2018, au moment où le public algérien rêvait de revivre en Russie, les moments forts que les Verts ont procuré à tout le peuple algérien en prenant part aux coupes du monde 2010 et 2014. Le football est parfois amère...

Mohamed-Amine Azzouz