M. Mourad Zemali : L’initiative locale Pour soutenir l’économie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a insisté hier à Tissemsilt sur la nécessité d’adopter l’initiative locale en tant que nouvelle vision en matière d’emploi pour soutenir l’économie nationale. Présidant une réunion du comité de wilaya de promotion de l’emploi, le ministre a souligné qu’une nouvelle vision vise à édifier une économie nationale diversifiée basée sur l’initiative locale en activant le rôle du comité de wilaya de promotion de l’emploi dont les membres sont des responsables locaux qui connaissent les opportunités d’emploi et les ressources dont dispose chaque wilaya. Le comité de wilaya de promotion de l’emploi est un cadre de proposition et d’enrichissement de cette vision, valorisant les ressources locales suivant les besoins du marché de l’emploi au niveau local, a-t-il expliqué, ajoutant que cette vision vise une économie diversifiée qui n’est pas basée sur les hydrocarbures et nécessite d’activer le rôle des comités de wilaya de promotion de l’emploi. M. Zemali a, au passage, mis l’accent sur la coordination entre différents secteurs qui sont tous concernés par le marché de l’emploi pour concrétiser les stratégies du développement créateur d’emploi, notamment le secteur de la formation professionnelle et les universités auxquels incombe la mission de former la main-d’œuvre demandée au marché local. En outre, le ministre a présidé une rencontre régionale à huis clos des cadres de la sécurité sociale, en présence des représentants des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Djelfa et Médéa, traitant du recouvrement des cotisations. Au cours de cette réunion, M. Zemali a souligné la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil aux caisses d’assurance sociale dans le cadre de la préservation des acquis sociaux du citoyen et des équilibres financiers du système de sécurité sociale conformément au programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et au plan gouvernemental, a-t-il fait savoir à la presse. Le ministre a également visité une exposition des produits de micro- entreprises à la maison de jeunes «Omar- Boulis» où il a exprimé son admiration pour la qualité des produits de 10 entreprises performantes, créées au titre des dispositifs de soutien à l’emploi et comptant une moyenne de 10 travailleurs par entreprise. Lors d’une conférence de presse, M. Zemali a déclaré que plus de 375.460 micro-entreprises ont été créées au niveau national de 2010 à 2016, dans le cadre de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) et de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), contribuant à la création de 800.872 emplois, notant que 90 % de ces entreprises ont eu un succès, ce qui prouve la réussite des programmes de l’emploi élaborés par l’Etat. Le programme de la visite du ministre dans la wilaya de Tissemsilt comporte la remise d’actes de concession pour bénéficier de terrains au profit de deux micro-entreprises exerçant dans le domaine de la production laitière et de la fabrication du matériel d’éclairage public, ainsi que la signature d’une convention entre les Directions de l’emploi, de la formation et de l’enseignement professionnels et l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et produits utiles pour la formation de 12 jeunes. Le ministre a inspecté une clinique médicale privée en chirurgie orthopédique et articulations créée dans le cadre de l’ANSEJ et le siège local de la Caisse nationale de retraite. (APS)