Approvisionnement en eau durant l’Aïd : Situation maÎtrisée

Grâce au dispositif particulier de suivi et de sécurisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement mis en place à travers les 48 wilayas durant l’Aïd El Adha par le ministère des Ressources en eau, une «satisfaction» est enregistrée quant au bon déroulement de l'opération qui a démarré 48h avant la fête et a pris fin 48h après. Ce dispositif, selon le directeur de l’alimentation en eau potable au niveau du ministère, M. Amirouche Smaïn, a permis d’avoir une « bonne maîtrise » de la situation, en terme de disponibilité d’eau, grâce à la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires. « C’est un travail qui a débuté 15 jours auparavant», dira-t-il.

M. Smaïn, qui a présenté, hier, un bilan de la situation relative au dispositif, a affirmé, que la situation de la distribution de l’eau potable assurée par l’ADE, la SEAAL, la SEOR et la SEACO a été globalement « respectée », en dépit de la forte demande enregistrée, notamment le premier jour de la fête. Elle a induitune situation « satisfaisante » sur l’ensemble du territoire.

En effet, la consommation journalière habituelle de l’eau au niveau national est de l’ordre de 9,4 millions de m3. Le pic de consommation enregistrée le premier jour de l’Aïd El Adha a atteint 10,3 millions de m3, soit une augmentation de près d’un million de m3. L’Algérienne Des Eaux (ADE), qui gère le service public de l’eau au niveau de 852 communes, a enregistré un pic de production de l’ordre de 4.800.000 m3, soit 10 % en hausse par rapport à la moyenne habituelle. Au niveau des grandes villes, Alger a noté, le premier jour de l’Aïd, un pic de 1,234 million de m3, soit plus de 13% par rapport à la moyenne habituelle. Ce soutirage très important pendant une tranche horaire réduite (de 08h à 12h00) a induit une chute de pression empêchant parfois l’eau, dans certains quartiers de la capitale, d’atteindre les étages supérieurs et les habitations en bout de réseau. La wilaya d’Oran a enregistré, le premier jour de l’Aïd, un pic de consommation de 465.000 m3 , soit 7% en hausse par rapport à la moyenne habituelle. La wilaya de Constantine a enregistré un pic de plus de 410.00 m3, soit 10 % de plus par rapport à la moyenne habituelle. Selon le même bilan, très peu de pannes ont été enregistrées sur les installations de production et de pompage, mais elles ont été prises en charge rapidement par les équipes d’astreinte. Quelques fuites et casses importantes ont été également enregistrées sur la canalisation, mais qui ont été rapidement prises en charge, selon M. Benzerga, directeur général de l’Office national de l’assainissement.

Kafia Ait Allouache