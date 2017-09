Ressources en eau-Agriculture : Deux ministères pour une plateforme collaborative

l 66% des potentialités en eaux mobiliséEs affectés à l’agriculture.

Le développement des superficies irriguées a constitué, hier, l’essentiel des débats de la rencontre organisée au siège du ministère des Ressources en eau. Les travaux de cette réunion présidée par MM. Hocine Necib et Abdelkader Bouazghi, respectivement ministre des Ressources en eau et ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ont pour objectif de mettre en place une plateforme de collaboration pour le développement des superficies irriguées.



Partant de là, les conclusions des travaux de la rencontre, qui sont à même de mettre en synergie les deux départements aussi bien au niveau central qu’au niveau local, feront l’objet d’un plan d’action opérationnel pour chacune des wilayas du pays.

Cette feuille de route inhérente aux deux secteurs a été qualifiée d’engagement qui

« dépasse le cadre protocolaire, car elle doit constituer notre démarche, encore une fois commune et solidaire, pour concrétiser le programme présidentiel », comme souligné par le ministre des Ressources en eau, dans son allocution d’ouverture.

Ce qu’il faut retenir, également, c’est que, dans l’ensemble, toutes les actions concrétisées dans le cadre de ce programme ont amélioré et augmenté, nettement, les dotations et allocations d’eau destinées au monde agricole.

Il sera cité à titre d’exemple, dans cet ordre d’idées, qu’actuellement, pas moins de 66% des potentialités en eaux mobilisées sont affectés à l’agriculture, alors qu’elles étaient de moins de 40% en 1999, a-t-on rappelé.

Ceci présente, en fait, 6,5 milliards de mètres cubes (contre 1,8 milliard en 1999) qui sont consommés par l’irrigation agricole dont 4,7 milliards de mètres cubes assurés par les eaux souterraines et 1,8 milliard de mètres cubes par les eaux de surface.

Le ministre des Ressources en eau a également souligné que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation et la coordination traditionnelle et régulière, a pour objectif « dévaluer l’état d’exécution du programme du Président de la République visant à porter les superficies irriguées à 2,136 millions d’hectares, grâce aux investissements colossaux décidés depuis 1999 en matière de construction de barrages, de grands transferts et de forages profonds ». Poursuivant ses propos, il mettra en relief toute l’importance des ressources en eau, relevant qu’il s’agit d’un secteur qui « reste un partenaire important » de celui de l’agriculture « puisqu’il l’accompagne dans le développement agricole, à travers la mobilisation de la ressource dans toutes ses formes devant satisfaire les besoins en eau des agriculteurs, situés, d’une part, dans les grands périmètres irrigués (GPI) et d’autre part, au titre de la petite et moyenne hydraulique (PMH) ». Il convient de rappeler dans ce contexte que le programme présidentiel porte sur la réalisation d’un million d’hectares supplémentaires sur lesquels le secteur des ressources en eau est chargé d’aménager et d’équiper une superficie de 376.000 hectares, à travers la création de grands périmètres irrigués. C’est dire, note M. Necib, toute l’importance des investissements consentis par le secteur des ressources en eau depuis 1999 à ce jour, et ce, à travers les différents plans d’actions du gouvernement pour réaliser le programme présidentiel et qui n’ont pas manqué par se traduire sur le terrain par des

« résultats tangibles en matière de satisfaction des besoins en eau d’irrigation en quantité et en qualité », a-t-il insisté.



« Sur les 520.000 ha attribués aux gros investisseurs privés, 70.000 sont sur le point d’être irrigués »



S’exprimant pour sa part, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, s’est longuement étalé sur le défi que représente la question de la sécurité alimentaire.

Lors de son allocution, le ministre a également mis en exergue l’importance d’impliquer le secteur privé dans l’irrigation. Il sera révélé dans ce cadre qu’en matière d’aménagement des périmètres de concessions, une superficie de plus de 520.000 ha a été attribuée aux gros investisseurs privés dans le cadre de la mise en valeur, à travers des fonds privés. A noter, ici, que 181.000 ha sont déjà installés et pas moins de 70.000 ha sont lancés en travaux et sont actuellement sur le point d’être irrigués», indique le ministre de l’Agriculture.

En réponse à une question à propos des cas de viande putréfiée constatés durant l'Aïd El Adha, le ministre de l’Agriculture a réitéré qu’il s’agit de «cas isolés» et précisé que le nombre global des cas enregistrés (500 bêtes sacrifiées concernées) est minime comparativement aux quatre millions de bêtes sacrifiées. Il a également assuré que les analyses des échantillons sont toujours en cours.

Cela dit, le ministre mettra en exergue le fait que ces cas de putréfaction ne se produisent que lors des fêtes de l’Aid El Adha. Il fera remarquer d’autre part qu’«au moment où toutes les normes d’hygiène et celles relatives à la chaîne de froid sont réunies et scrupuleusement respectés à longueur d’année, la situation n’est pas la même le jour de l’Aid». Cela dit, les conclusions attendues des analyses y afférentes devraient trancher, définitivement, sur les causes de ces cas isolés.

Soraya Guemmouri



à retenir

l L’Algérie dispose actuellement de 76 barrages d’une capacité de 8,2 milliards de mètres cubes ; une capacité appelée à atteindre les 9 milliards de mètres cubes en 2019 à travers 84 barrages.

l En matière d’épuration des eaux usées, on dispose actuellement de 176 stations d’épuration des eaux usées (STEP) d’une capacité de 400 millions de m3 permettant l’irrigation de 80.000 ha. Celle-ci atteindra 1,2 milliard de m3 en 2019 à travers 265 stations.

l Un effort considérable a été mené pour la réalisation de forages et puits pour l’agriculture ; le parc actuel porte sur 75.000 forages et 158.000 puits.

l La réalisation de onze stations de déssalement d’une capacité de production de 2,2 millions de mètres cubes par jour a permis de réaffecter les eaux des barrages initialement utilisées en AEP au profit de l’agriculture.

S. G.