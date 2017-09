COMMENTAIRE : Du labeur et de la sueur

Le premier Conseil des ministres de la rentrée sociale, que préside aujourd’hui le Président de la République, va aborder plusieurs dossiers comme de tradition, mais cette fois le plus emblématique d’entre eux concerne le plan d’action du gouvernement qui, comme chacun le sait, est missionné pour un seul objectif sur le plan économique (sans préjuger des autres missions connexes, telles les élections locales et là encore, la collectivité de base se trouve insérée dans une nouvelle dynamique entrepreneuriale où la sécurité des biens et des personnes, dont leur garantie conditionne l’efficience de l’appareil productif). Trouver des réponses concrètes pour faire face à la crise même si l’option est prise depuis le gouvernement Sellal : pas de remise en cause des réformes économiques. L’assainissement du commerce extérieur, qui se poursuivra, ira de pair avec la réforme du financement économique pour ouvrir la voie au financement non conventionnel et éviter la solution de facilité et asphyxiante du recours à l’endettement extérieur aux conditionnalités dévastatrices. La crise semble s’installer dans la durée, tant que les paramètres qui la maintiennent restent déterminés par l’économie mondiale et le marché international des matières premières. La conjoncture financière est des plus délicates. Le bas de laine, constitué laborieusement grâce à des cours rémunérateurs d’or noir, s’est rétréci, laminé par les actions ininterrompues de l’Etat solidaire, social qui a maintenu les grands projets, lancés même d’autres considérés stratégiques et surtout poursuivi, sans remise en cause, la politique de soutien des produits de large consommation. Mais ce qui est valable à l’échelle des ménages — qui hiérarchisent leurs priorités et programment leurs dépenses en fonction de leur pouvoir d’achat — est aussi valable à l’échelle de l’Etat qui doit gérer ses sous et anticiper les évolutions de la demande et de l’offre pour offrir les meilleures options à ses administrés. Au-delà des solutions techniques et des décisions pragmatiques — que devra, une fois le plan d’action adopté en Conseil des ministres et déposé ce jeudi, sur le bureau de l’APN, pour être examiné par les élus de la nation dans une dizaine de jours — appliquer l’exécutif, les forces sociales ont une lourde responsabilité. Accompagner et soutenir ce plan qui aura reçu l’aval des parlementaires. Il y a, à peine, trois semaines le Président Bouteflika, à l’occasion de la journée du Moudjahid, dont il n’est même pas besoin de rappeler ce qu’elle signifie dans notre histoire, a insisté sur l’exigence de mobilisation, de solidarité, de cohésion et de dialogue continu «entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques pour faire face à la crise induite par la chute des prix du pétrole depuis plus de trois ans». La situation est certes, complexe, difficile. Elle appelle forcément à des décisions qui ne feront pas l’unanimité. C’est à ce niveau que les qualités de solidarité et de dialogue doivent fonctionner pleinement. Poser les bonnes questions, être vigilant et ne pas confondre ces deux éléments avec le doute que certains distillent de façon perfide en enfourchant des causes aux motivations cachées et troubles qui n’offrent pour alternative que l’angoisse et l’absence de solutions viables. Les grandes nations se sont construites sur l’idée d’une destinée commune portée par des institutions solides. Même anéanties et détruites par deux guerres mondiales, ces nations ont su préserver leur solidarité et cohésion et maintenir leur confiance dans les institutions qu’elles ont façonnées. Il n’est pas anodin ni innocent donc de constater ces coups répétés contre nos institutions. On voit comment l’explosion des institutions maliennes, libyennes, irakiennes ont précipité ces sociétés dans une spirale suicidaire inédite. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne ont accepté de manger leur pain noir trempé dans «du sang, du labeur, des larmes et de la sueur» pour rappeler cette expression de Winston Churchill entrée dans l’histoire pour une valeur qui dépasse chaque individu dans sa petitesse : une valeur qui a pour nom, Patrie.

Mohamed Koursi