Algérie-Inde : perspectives de partenariat

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a assuré à l'ambassadeur indien, M. Satbir Singh, hier à Alger, de la disponibilité des services de son ministère pour accompagner les entreprises indiennes à investir en Algérie, notamment dans le domaine des mines, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien a porté, essentiellement, sur le renforcement du partenariat entre les deux pays. L'ambassadeur indien a fait part de l'intérêt de certains groupes indiens de nouer des partenariats avec des entreprises algériennes intervenant, notamment dans l'exploitation et le développement des phosphates et d'étendre ces partenariats, dans une seconde phase, à d'autres sources minières, selon la même source. M. Singh a, à cet effet, a sollicité l'appui pour la concrétisation de certains projets de partenariats en cours de discussion entre des entreprises algériennes et indiennes. Le développement du secteur minier, rappelle le communiqué, figure parmi les priorités de la stratégie économique de l'Algérie visant la diversification de l'économie nationale.(APS)