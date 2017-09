Pétrole : cours en hausse

Les cours du pétrole ont ouvert en hausse hier à New York, soutenus par la reprise des raffineries américaines après le passage de la tempête Harvey ainsi que par l'annonce d'une hausse des prix de certaines livraisons saoudiennes. A la mi-journée, le cours du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine, prenait 74 cents à 48,03 dollars sur le contrat pour livraison en octobre au New York Mercantile Exchange (Nymex).

La reprise des raffineries américaines a un impact positif sur la demande en pétrole brut, et dissipe ainsi les craintes quant à son accumulation. Toutefois, si les investisseurs s'attendent maintenant à une baisse des stocks de brut américains, ce n'est pas cette semaine qu'elle sera observée, ont prévenu les analystes. Qui plus est, les investisseurs surveillent le passage de l'ouragan Irma, qui frappe les Caraïbes et pourrait toucher la Floride. Par ailleurs, l'Arabie saoudite a relevé les prix de son pétrole léger pour livraison en octobre, ont remarqué les analystes, ce qui laisse penser que la demande de pétrole reste solide.

Ces derniers estiment toutefois que cette hausse, qui vise les clients asiatiques, est plutôt liée au projet d'introduction en Bourse d'Aramco, le groupe public pétrolier saoudien, dont la valorisation sera liée au niveau des cours.