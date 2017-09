Partenariat Lafarge-Holcim - EPIC ASROUT : La capitale en béton décoratif

Dans une ambiance conviviale, l’Epic Asrout et Lafarge-Holcim Béton Algérie ont procédé hier à la signature d’une convention de partenariat pour la fourniture et la mise en œuvre des bétons décoratifs pour la wilaya d’Alger. La cérémonie s’est déroulée, en présence de M. Djamel Djekhaba, directeur général de l’EPIC ASROUT et M. Philippe Mauran D.G. de Lafarge-Holcim Béton Algérie. Les signataires ont souligné que ce partenariat est le fruit d’une volonté commune entre la wilaya d’Alger, Asrout et Lafarge-Holcim pour mettre en œuvre des solutions performantes visant à construire et à rénover durablement les voiries de la capitale avec des objectifs d’esthétique et de réduction des coûts et délais de réalisation. Il convient de dire que dans le cadre du programme de réaménagement et le développement de la capitale d’ici 2030, cette importante convention sera une opportunité pour atteindre les objectifs fixé dans ce programme. Aujourd’hui Alger est censée être aménagée, décorée, pour se hisser au niveau des autres capitales à l’échelle mondiale.

Nous sommes devant un monde en pleine mutation, les capitales ne cessent de se développer. En effet, Lafarge propose plusieurs gammes de bétons décoratifs Artevia objet de la convention à savoir : Artevia Roche permet d'obtenir un aspect proche de la pierre naturelle taillée, polie et donne un rendu similaire au marbre poli, usage interne et externe, empreinte structure les surfaces avec des motifs variés permettant d'imiter des revêtements traditionnels tant dans la couleur que dans l’aspect fini : pavés, dalles, pierre naturelle, bois, etc. Aussi Lafarge propose le produit, Artevia relief plus ou moins prononcé, les granulats composant le béton et Artevia color, béton teinté dans la masse lors de sa fabrication. Sa large gamme de couleurs « naturelles ou intenses » répond à toutes les attentes esthétiques et autorise une grande liberté de création. Il y a lieu de noter que Lafarge Algérie gère en partenariat avec le GICA la cimenterie SCMI Meftah 1,5 MT/an. L’activité Béton Prêt à l’Emploi opère dans 30 centres de production.

Makhlouf Ait Ziane