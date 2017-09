60e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE DJEBEL MENAOUER à MASCARA : Un haut fait d’armes

La wilaya de Mascara a célébré hier le 60e anniversaire de la bataille d’El Menaouer, qui s’est déroulée le 5 septembre 1957, au cœur de la chaîne de montagnes des Béni-Chougrane, une année après la tenue du Congrès de la Soummam. C’est l’événement majeur que la région a connu durant la guerre de Libération, menée contre l’armée coloniale française. Un combat de feu et de fer que les maquisards de la glorieuse Armée de libération nationale, ont livré dans cette zone située dans la commune d’El Menaouer relevant, aujourd’hui, de la daïra d’El Bordj. Selon les rescapés de cette bataille qui a duré trois jours, celle-ci a mis aux prises deux katibate de 110 djounoud chacune, conduites par les commandants si Mahmoud et si Redouane, contre plusieurs divisions des troupes françaises. La bataille de Djebel Menaouer a été précédée d’un accrochage survenu une semaine auparavant entre les moudjahidine et l’armée de l’occupant au douar El Houacine, près d’Aïn Farès. Suite à quoi, les deux katibate ont réussi à décrocher pour se diriger vers Haboucha, un douar situé près du lieu de cette importante bataille. Auparavant, les djounoud qui ne se déplaçaient que la nuit ont marqué une halte au douar Maoussa. D’après les témoignages des maquisards encore en vie, ces déplacements ont été portés à la connaissance des militaires par des indicateurs. Ce qui a permis à l’armée française de localiser ces katibate et de préparer une offensive. Mais il fallait compter sans la vigilance des djounoud qui se sont aperçus de ce mouvement. Ils ont pu ainsi prendre position dans cette montagne aux contours très accidentés. Une possibilité tactique qui s’est présentée aux combattants de l’ALN pour augmenter leur potentiel de feu contre les assaillants, de façon à leur infliger d’énormes pertes ainsi que la destruction de plusieurs engins de combat. Au cours de cette bataille, le commandant si Mahmoud est tombé au champ d’honneur, alors que si Redouane a été blessé et capturé.

L’ALN avait perdu également plusieurs dizaines de ses combattants. Les vestiges de ces faits historiques, constitués de carcasses d’avions et autres véhicules de combat et blindés, sont toujours visibles sur les lieux.

Un riche programme de festivités a marqué cette journée mémorable. A cette occasion, le wali a procédé à une opération de reboisement et à l’inauguration d’une salle de soins au douar Tamda, à la mise en service du complexe de proximité au lieu-dit Ouled Boualem et à l’inauguration d’une exposition de photos historiques.

A. Ghomchi