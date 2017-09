Forum de la Mémoire : 53e anniversaire de la création des Douanes Algériennes

Le 4 septembre proposé comme journée nationale des douanes

Les pages d’histoire des Douanes algériennes ont été feuilletées, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, à l’occasion de la célébration du 53e anniversaire (4 septembre 1964) de la création de cette institution, la première à alimenter les caisses du Trésor public de l’Algérie indépendante. Les participants ont mis à profit cette célébration pour appeler à faire de la journée du 4 septembre, la journée nationale des douanes algériennes.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a marqué sa rentrée en revisitant l’histoire des Douanes algériennes. Une institution pas comme les autres au regard de ses nobles missions qui ne se limitent pas à la protection de l’économie nationale et dont les origines remontent à l’ère ottomane. Hier, au Centre de presse de notre journal, l’émotion a atteint son apogée. Deux générations de douaniers se côtoyaient pour célébrer un anniversaire cher à cette corporation. La première génération, celle qui a mis en place, en dépit de peu de moyens, les jalons de l’édification d’une institution symbole de la souveraineté nationale chèrement acquise. La deuxième, celle qui a pris la relève, engagée dans la modernisation s’est entièrement investie dans la préservation du patrimoine historique et culturel de notre pays. Le directeur général des Douanes algériennes, M. Kaddour Bentahar, qui n’a pu assister à la conférence, en raison d’obligations professionnelles, a adressé un message aux présents. Dans son message, lu par M. Brika Djamel, le premier responsable, il a mis en exergue les avancées enregistrées par la direction générale des Douanes algériennes, qui supervise actuellement 15 directions régionales, 52 directions de wilayas et les services de contrôle affiliés. Le DG a rappelé que l’institution qu’il gère a toujours mis en avant la préservation de notre Mémoire. La protection du patrimoine culturel et historique, figure en bonne place dans le plan stratégique 2016/2019. Pour preuve la création un service de gestion des archives et du patrimoine historique des Douanes. Et question Histoire, qui mieux que le premier directeur général des Douanes algériennes, Mohamed Yadi Ouassini, pour emmener les présents, dans un voyage dans le temps, et revivre la naissance de cette administration algérienne portée à bras-le-corps par des moudjahidine issus de « l’école » du MALG. Le conférencier, qui a travaillé aux côtés d’Abdelhafid Boussouf, un homme visionnaire, qui en pleine Révolution de Novembre, a entamé la formation des futurs bâtisseurs de l’Algérie indépendante. Au lendemain de l’indépendance, et après le départ des cadres français qui espéraient voir l’Algérie persister dans le sous-développement, une poignée d’hommes avaient réussi à faire marcher la machine. A l’époque, les cadres étaient formés à l’école des Douanes de Cherchell. Trois mois de formation, une durée suffisante pour apprendre les ficelles du métier. Ceux qui avaient obtenu une note de 15/20 au concours avaient la possibilité de postuler à un autre stage pour accéder à un poste de responsabilité. Au lendemain de l’indépendance, les services de Douanes, comptaient un seul cadre algérien. Son expérience, celle des amis de l’Algérie, et la formation des moudjahidine issus du rang du MALG ont permis de mettre sur pied une institution digne de son nom. Il faut dire qu’après le départ des cadres français, aucun imprimé ou document administratifs n’étaient disponible. Au lendemain du recouvrement de la souveraineté, il fallait faire face à toutes les situations, et faire preuve d’innovation. C’est ainsi, que Mohamed Yadi Ouassini, s’est procuré une machine pour pouvoir imprimer les documents nécessaires. Pour l’historien, Mohamed Lahcène Zghidi, cette institution est intiment liée à trois dimensions essentielles, à savoir la souveraineté nationale, la protection de l’économie, et le symbole de la protection du patrimoine nationale.

D’autres intervenants, des anciens cadres à l’image de Mohamed Bahlouli et Abderahmane Benmehdi, ont rappelé l’apport de cette institution à l’économie nationale, et surtout qu’elle a été la première à alimenter les caisses du Trésor public de l’Algérie indépendante. Belkacem Babaci, qui s’est déplacé, en dépit de soucis de santé, a rendu un vibrant hommage à ce corps, au nom de la Fédération des Associations de sauvetage du patrimoine matériel et immatériel. Aissa Kasmi, ancien officier de la Sûreté nationale, a juste lancer un message aux jeunes cadres des services des Douanes algériennes, que le meilleur de nous c’est celui qui par son travail fait grandir sa fonction et non celui qui veut grandir aux dépens de sa fonction.

Nora Chergui