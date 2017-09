Bordj Bou-Arreridj : 10 nouvelles structures éducatives

Près de 170.000 élèves, dont 17.000 nouveaux, devront prendre le chemin des établissements scolaires dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj. Les nouveaux élèves ne seront pas dépaysés puisque la majorité d’entre eux sont passés par le cycle préparatoire que les responsables du secteur espèrent généraliser. Les mêmes responsables, qui assurent que toutes les conditions sont réunies pour l’accueil des élèves de tous les paliers au niveau des établissements de la wilaya, insistent sur les efforts effectués pour lutter contre la surcharge des classes. C’est ainsi qu’ils annoncent l’ouverture cette année d’une dizaine de nouvelles structures. Ces dernières devront également permettre de rapprocher les élèves de leurs lieux de résidence. C’est le cas surtout des lycéens de la commune de Haraza, qui ne devront plus se déplacer jusqu’à Mansourah ou El Mehir pour effectuer leurs études secondaires. Cette dernière localité a également bénéficié d’un nouveau lycée tout comme celle de Bellimour. En plus de ces 3 lycées, la wilaya sera marquée par l’ouverture de 2 CEM à El Achir et Bendaoud, deux localités qui connaissent un déficit dans ce domaine. 5 groupes scolaires ont été réceptionnés dans les communes de Bordj Bou-Arreridj, Ras El Oued, Bordj Ghedir et El Anasser. Implantés dans les nouveaux quartiers qui ont été construits dans ces importantes agglomérations, ils devront permettre de faire face à la demande de leurs habitants. Mais il n’y a pas que les responsables de l’éducation qui se préparent pour cet évènement. Beaucoup de commerçants se sont mobilisés pour mettre à la disposition des élèves les fournitures scolaires. Ce qui a créé une animation certaine. Les locaux commerciaux mais aussi les marchés et même les trottoirs regorgent de ce produit qui est devenu à la page ces jours-ci juste après l’aïd. Pour renforcer cette animation, le complexe culturel Aicha-Haddad accueille quant à lui une exposition-vente du livre scolaire. Elle a lieu du 05 au 12 du mois en cours et devra offrir la possibilité aux parents de satisfaire les besoins de leur progéniture.

F. D.