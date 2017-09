Mostaganem : Réception de quatre nouveaux établissements

Le secteur de l’éducation sera renforcé à Mostaganem pour la rentrée scolaire 2017-2018 par quatre nouveaux établissements scolaires, a-t-on appris mardi du directeur de l’éducation. Il s’agit de deux groupes scolaires à haï «Zeghdana» à Sidi Ali et à douar Dradiz dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, a indiqué Larbi Benchohra. Un CEM sera ouvert à El Hachm, à Sayada, et un lycée de 800 places à Ouled Maâllah (extrême est de la wilaya) offrant 200 repas chauds/jour. Avec la réception de nouvelles infrastructures éducatives, le nombre d’établissements atteindra dans la wilaya 439 écoles primaires, 112 CEM, 44 lycées, 417 cantines scolaires dont deux nouvelles.

Il est prévu, lors de cette rentrée scolaire, l’ouverture pour la première fois à Mostaganem de quatre classes de langue amazighe dont deux au chef-lieu de wilaya et deux autres à Ain Tédélès et Hassi Mameche.

Par ailleurs, le secteur a bénéficié de 670 nouveaux postes budgétaires pour le recrutement d’enseignants devant renforcer les trois paliers dont 496 en cycle primaire, 96 en moyen et 78 en secondaire, et ce, pour combler le déficit accusé dans certaines filières, sachant que les nouveaux enseignants ont été formés durant les mois de juillet et août derniers. A noter que durant cette rentrée scolaire, 101.050 trousseaux scolaires et 4.701 tabliers seront distribués aux élèves nécessiteux à l’initiative des directions de l’action sociale et de l’administration locale (DAL).

En outre, 70.000 élèves bénéficieront de la prime de scolarité (3.000 DA) qui sera distribuée à partir du 6 septembre en cours. S’agissant de l’effectif des élèves qui rejoindront mercredi les bancs des écoles, leur nombre est de 191.982 élèves répartis sur les trois paliers dont 8.120 en préscolaire, 3.002 nouveaux élèves (1ère année primaire), 107.759 élèves en cycle primaire, 62.065 en moyen dont 3.817 nouveaux inscrits en 1ère année et 22.158 élèves en secondaire dont 764 nouveaux. (APS)