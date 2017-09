Mascara : Sous de bons auspices

Cette rentrée scolaire verra le retour sur les bancs des écoles de plus de 207.000 élèves dans les trois paliers de l’enseignement public dont 110.938 dans le primaire, 69.723 dans le cycle moyen et 27.104 dans le secondaire. Le nombre des encadreurs pédagogiques et administratifs est de l’ordre de 16.056 fonctionnaires. 39.000 élèves ont bénéficié des manuels scolaires et plus de 146.000 élèves passeront les examens médicaux et le suivi médical dans les trois paliers de l’enseignement.

Le transport scolaire sera assuré pour 18.000 élèves, soit 239 bus, mais le déficit est de 56 bus, a-t-on appris du responsable de la DEW de Mascara. 281 cantines scolaires et 153 demi-pensions assureront le service de restauration pour plus de 101.000 élèves dont 30.000 dans les cycles moyen et secondaire. 75.000 élèves parmi les nécessiteux auront droit à la prime de scolarité, soit une enveloppe financière de l’ordre de 22,5 milliards de centimes. S’agissant des infrastructures scolaires, l’on recense plus de 453 écoles primaires, 129 CEM et 56 lycées. Le taux d’occupation des salles de cours dans les trois paliers de l’enseignement public avoisinant le seuil de la moyenne internationale, le spectre de la surcharge des classes est donc éloigné, à la grande satisfaction du corps enseignant, des élèves et de leurs parents. L’équipement de tous les établissements scolaires et la réhabilitation des anciennes écoles datant de l’ère coloniale et la climatisation de plusieurs infrastructures scolaires figurent parmi les priorités.



Les établissements sécurisés



Les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont élaboré un plan pour assurer la sécurité des élèves lors des entrées et sorties des établissements et les préserver des différents dangers.

Les principaux axes de ce plan sont basés sur le renforcement de la présence policière aux alentours des établissements du territoire de compétence, en déployant toutes les unités opérationnelles, à l’effet de veiller sur la sécurité des élèves et du staff administratif et éducatif, en fluidifiant la circulation routière et en intensifiant les patrouilles de sécurité supervisées par les chefs de service et les cadres de la police. En outre, la brigade du Radar sera appelée à lutter contre les excès de vitesse dans le tissu urbain.

Par ailleurs, la sûreté de wilaya a mis en place un programme de sensibilisation et de conscientisation en collaboration avec la Direction de l’éducation, visant à inculquer aux élèves des cours sur la sécurité routière, la protection de l’environnement et la prévention des fléaux sociaux, tels que les dangers d’Internet et des stupéfiants, en se déplaçant aux écoles.

Les services de la Sûreté lancent aussi un appel aux parents d’élèves et aux citoyens pour collaborer avec les services de police en dénonçant immédiatement tout comportement suspect pouvant nuire à la sécurité des enfants, en vue de les préserver de toute forme de criminalité.

A. Ghomchi