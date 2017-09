Tizi-Ouzou : ambiance conviviale

215.034 élèves répartis entre les trois paliers de l’enseignement rejoindront aujourd’hui les bancs de l’école dans la wilaya de Tizi-Ouzou, au titre de l’année scolaire 2017/2018. Sur ce nombre d’élèves inscrits, 113.337 rejoindront le primaire, dont 19.226 en première année et 16.507 en préscolaire, 65.606 le collège et 36.091 le lycée, selon un décompte de la Direction locale de l’éducation.

Toutes les dispositions sont prises pour que cette rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions. Le coup d’envoi officiel de cette rentrée scolaire 2017/2018 sera donné par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, à partir du lycée Idir-Hamki de la nouvelle ville. Pour le livre scolaire, la Direction de l’éducation a rassuré de sa disponibilité, selon les besoins de tous les établissements de la wilaya.

Le taux de distribution de cet outil pédagogique a atteint, jusque-là, 70%, en attendant l’arrivée de quelques titres manquants. Le stock de remplacement est de l’ordre de 15%, a encore rassuré la Direction de l’éducation. Par ailleurs, ils ne seront pas moins de 105.000 élèves à bénéficier cette année de la prime scolaire qui est de l’ordre de 3.000 dinars et de la gratuité du livre scolaire, selon toujours la même source. Ces enfants issus de familles démunies bénéficieront également de trousseaux scolaires, à l’initiative de la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité, qui compte distribuer plus de 104.000 trousseaux scolaires à travers l’ensemble des localités de la wilaya. Ces trousseaux, comportant des cartables avec toutes les fournitures nécessaires à la scolarité des écoliers des différents paliers, ont déjà été acquis et distribués par la DAS aux 67 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Un budget de 97,6 millions de dinars a été mobilisé pour la réussite de cette opération que chapeaute la DAS, dont 80 millions débloqués par la wilaya et 17 autres par les APC.



100 enfants de fonctionnaires de police lauréats du Bac honorés



La sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO) a organisé hier une cérémonie en l’honneur des enfants des fonctionnaires de police ayant obtenu leur Bac lors de la session de juin dernier. Une centaine de lauréats ont été honorés en cette occasion, en plus de neuf fonctionnaires ayant obtenu le baccalauréat.

Le chef de sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, Rachid Derouazi, a tenu à féliciter les lauréats honorés tout en indiquant que la programmation de cette cérémonie la veille de la rentrée universitaire permettra aux bénéficiaires d’aborder dans les meilleures conditions leur rentrée.

Ces derniers ont bénéficié d’aides financières allant de 20.000 à 50.000 dinars en fonction des mentions obtenues à l’examen.

Cette cérémonie, présidée par le premier policier de la wilaya, s’est déroulée dans une ambiance conviviale en présence des familles des lauréats et autres invités de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar