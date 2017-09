trousseaux aux enfants nécessiteux : Distribution avant la rentrée

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, hier à Tipasa, avoir donné des instructions fermes pour que l’opération de distribution des trousseaux scolaires aux enfants issus de catégories nécessiteuses se fasse cette année avant la rentrée scolaire et dans de bonnes conditions.

«Des instructions fermes ont été données, en juin dernier, à tous les services concernés, en vue de la prise en charge de ce dossier ‘‘sensible’’ dans les délais, soit avant la rentrée sociale», a affirmé la ministre à ce propos. Dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de travail à Tipasa, Mme Eddalia s’est félicité du fait que la distribution des trousseaux scolaires aux enfants nécessiteux n’ait pas enregistré de retard cette année, assurant que tous les enfants des familles nécessiteuses recensées ont reçu des trousseaux scolaires (cartables avec toutes les fournitures scolaires nécessaires, en plus de tabliers), à la veille de la rentrée scolaire, attendue pour aujourd’hui.

La ministre a fait part, par la même occasion, de la décision prise par son département de relancer les opérations de recrutement au niveau des structures relevant de son secteur suite, a-t-elle précisé, au constat d’un déficit dans l’encadrement des établissements spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, après le gel des recrutements dans le domaine de gestion des ressources humaines ayant touché son secteur en 2015, a-t-elle expliqué. Mme Eddalia a aussi signalé la «réactualisation attendue de certaines spécialités afin de les adapter aux développements en cours dans le domaine de la formation spécialisée, avec l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication». Durant sa visite au niveau de nombreux établissements spécialisés de la wilaya, la ministre n’a pas manqué de saluer les efforts fournis par les responsables au regard de la spécificité de leur travail requérant une attention particulière pour les enfants souffrant de handicaps multiples, a-t-elle souligné.

L’opportunité a donné lieu à une visite de Mme Eddalia au Centre national des femmes victimes de violences de Bou Ismail, où elle s’est enquis des conditions de leur prise en charge, avant son inspection du centre national de formation professionnelle des personnes handicapées physiques de Khemisti.

La ministre a ensuite présidé une cérémonie d’attribution d’un bus au profit de l’école des enfants malentendants, avant de clore sa visite par une tournée au Centre psychopédagogique des enfants inadaptés mentaux. (APS)