RENTRÉE SCOLAIRE : école citoyenneet de qualité

C’est à partir de la wilaya d’Ouargla que la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, donnera le coup d'envoi officiel de la nouvelle année scolaire 2017-2018

Les vacances sont bel et bien finies et une nouvelle année scolaire attend tous les enfants du pays, qui devront rejoindre les bancs de l'école aujourd’hui. En effet, le nombre total d'élèves attendus pour cette année est de plus de 9 millions répartis sur les trois cycles de l’enseignement, soit environ 270.000 de plus que l'année scolaire précédente, d’après les statistiques du ministère de l'Education nationale qui précise que 4.373.222 élèves sont attendus dans le primaire, 2.820.172 dans le moyen et 1.222.687 dans le secondaire. Le cours inaugural de cette rentrée sera consacré à la citoyenneté environnementale. L'accent sera mis sur l'éducation comportementale, avec la contribution du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, d'autant que le slogan choisi pour cette année scolaire est «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité».

Pour les responsables du secteur, toutes les conditions sont réunies pour assurer la réussite de cette rentrée scolaire. Sur le plan pédagogique, la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, avait annoncé, dernièrement, la mise à la disposition des élèves des niveaux du 2e palier des cycles primaire et moyen de 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d'exercices, soulignant que le nombre global de manuels scolaires à distribuer durant cette rentrée scolaire est de 65 millions. Notons que la majorité des manuels sont disponibles au niveau de l’Office national des publications scolaires (ONPS) qui organise, du 5 au 12 septembre, un salon du livre scolaire à travers le territoire national afin de permettre aux parents d'élèves d'acquérir les manuels.

Pour faciliter l’acquisition des manuels scolaires, 800 librairies ont été agréées à travers le territoire national, pour assurer la vente des livres scolaires, et ce, au même prix appliqué par l’ONPS. Par ailleurs, des dispositions ont été prises par le secteur permettant de développer un ensemble d'actions inscrites au plan d'action du gouvernement. Un plan d’action qui traduit parfaitement les efforts consentis par l'Etat algérien qui a fait de l'éducation une priorité nationale.



800 librairies agréées



L’essentiel de ce vaste programme portera sur «l'amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, la réforme du système d'évaluation pédagogique, la généralisation progressive de l'enseignement de tamazight, ainsi que l'amélioration de la gouvernance dans le système scolaire».

Il est également question de mettre en œuvre le programme national de formation en direction de tous les personnels. Dans cette optique, plusieurs sessions de formations pédagogiques préparatoires ont été déjà lancées au profit des enseignants à travers le territoire national. En outre, la nouvelle stratégie adoptée par le secteur en matière de formation des enseignants repose essentiellement sur «l'enseignement de la matière, les méthodes d'enseignement et les moyens de maîtrise de la classe». Celle-ci a permis le recrutement, en l'espace de deux années, de plus de 100.000 enseignants qui ont tous bénéficié de formation pour être aptes à enseigner et seront prêts à accueillir tous les élèves des trois cycles de l'enseignement. En tout, entre nouvelles recrues et anciennes, ils sont plus de 400.000 enseignants à avoir rejoint leurs postes hier. Prenant à cœur les obligations inhérentes à la bonne marche de son secteur, la ministre de l'Education nationale a eu également à rencontrer hier les partenaires sociaux du secteur, syndicats et associations de parents d'élèves, en vue d'examiner plusieurs dossiers. A cet effet, plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion avec les syndicats du secteur, notamment «les derniers développements relatifs à la rentrée scolaire et la surcharge des classes, particulièrement dans les écoles primaires».

Selon Mme Benghebrit, la solution au problème de la surcharge des classes est «d'ordre pédagogique». Un enseignant compétent «est en mesure de maîtriser sa classe même lorsqu'elle est surchargée», a-t-elle estimé. Les syndicats du secteur eux ont axé leurs doléances sur des dossiers jugés «prioritaires», notamment «le traitement des dysfonctionnements enregistrés dans le statut des fonctionnaires relevant du corps de l'éducation nationale, la réforme du baccalauréat, les examens professionnels, la promotion, les concours de recrutement externe, le déficit enregistré dans certaines wilayas en matière d'encadrement administratif et pédagogique, en sus de la question de la réforme du système éducatif et le dossier de gestion des œuvres sociales». Des doléances qui ont été prises en charge par la tutelle et qui vont faire l’objet d’une attention particulière de la part de la ministre, nous a-t-on appris. Dans le même contexte, la ministre de l'Education a invité, lors d’une rencontre tenue dernièrement, les 50 directeurs de l'éducation à effectuer des visites de terrain afin de s'assurer du lancement effectif de la rentrée à la date arrêtée et de la disponibilité de l'encadrement, mais aussi pour veiller que les manuels scolaires parviennent aux élèves dans le temps requis pour un bon déroulement de la rentrée scolaire 2017/2018.

Kamélia Hadjib

80.000 policiers mobilisés



Après les plans de sécurité spéciaux pour la saison estivale, le mois sacré du Ramadhan et les fêtes de l’Aïd, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a mis en place un nouveau dispositif dédié à la sécurisation maximale de la rentrée scolaire. Ce nouveau plan, élargi à tous les services de la Sûreté nationale, compte renforcer la sécurité au niveau des établissements scolaires mais aussi éradiquer les points noirs en matière de circulation routière qui peuvent porter préjudice à cette importante journée.

Après les plages, place aux écoles. Les établissements scolaires seront mis sous surveillance. Alors, pour assurer un maximum de sécurité, des milliers de policiers ont été mobilisées pour cette rentrée scolaire pour assurer «une présence dissuasive» et de garantir la quiétude aux écoliers.

En effet, la Direction générale de la sûreté nationale a, comme à son accoutumée, entamé la mise en œuvre de son plan sécuritaire spécial pour la rentrée scolaire 2017-2018 à travers la mise en place de mesures préventives pour assurer la sécurité des enfants scolarisés, en mobilisant près de 80.000 policiers pour cette opération», a souligné le service de communication de la DGSN, avant-hier, lundi, dans un communiqué rendu public, en soulignant la reconstitution des unités opérationnelles dans le cadre du maintien de l’ordre public.

« Les forces de police seront mobilisées aux abords des nouveaux établissements scolaires, à travers des ateliers de prévention routière qui seront animés au sein de ces établissements éducatifs», ajoute le même document. Pour assurer une réussite totale de ce nouveau plan spécial, la police mobilisera les agents de l’ordre public et ceux de la sécurité routière ainsi que les effectifs de la police judiciaire et de la BRI. Des patrouilles motorisées et pédestres figurent au programme aux alentours des établissements scolaires mais aussi des places publiques et grandes artères des grandes villes. La DGSN souligne l'importance de «la sensibilisation et le rôle constant des services de la sûreté dans la sensibilisation quant aux questions liées à la sécurité du citoyen. A chaque rentrée scolaire, la DGSN procède, en collaboration avec les parties concernées, à l'élaboration de cours pilotes, les thèmes ayant été retenus pour cette année concernent la «sécurité routière, la mauvaise utilisation d'Internet et la protection de l’environnement». Concernant l’organisation de la circulation dans le cadre de la rentrée sociale, des unités sur le terrain seront renforcées et les plans routiers et des transports actualisés en milieu urbain», a ajouté la même source. Outre le déploiement d'agents de l'ordre à proximité des établissements scolaires, le dispositif prévoit un renforcement des patrouilles et des points de contrôle aux alentours de ces établissements et au niveau des principales artères des grandes agglomérations urbaines.

Des dispositions seront également prises en vue d'assurer une meilleure fluidité de la circulation, notamment durant les heures de pointe, à travers l'affectation d'agents supplémentaires au niveau des principaux ronds-points et carrefours. Des agents seront postés à proximité des établissements scolaires pour réguler la circulation à l'entrée et à la sortie des classes. Il faut aussi souligner que l’institution du général-major Abdelghani Hamel a mobilisé pour la rentrée scolaire et les fêtes de l’Aid El Adha pas moins de 150.000 policiers des différentes unités, tous grades confondus. Autrement dit, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir une sécurité maximum aux citoyens et à leurs biens.

Mohamed Mendaci





SéTIF

toutes les conditions réunies

l 371.845 élèves et 1.287 établissements

Plus de 371.800 élèves inscrits dans les différents cycles d’enseignement primaire, moyen et secondaire rejoindront les nombreux établissements scolaires implantés sur le territoire de cette vaste wilaya qui se distingue chaque année par de très bons résultats aux différents examens scolaire et, est parvenue à relever le défi jusqu’à se hisser à la deuxième place au niveau national au dernier examen du baccalauréat. Autant d’acquis qui ne sont pas sans consolider la place de cette wilaya et affirmer ses positions à travers le territoire national quand on sait que c’est d’autre part 40.661 enfants en âge d’être scolarisés qui rejoindront les bancs des écoles et se fondront dans ce potentiel qui place également la wilaya de Sétif aux premières loges et permet chaque année à chaque enfant de disposer d’une place à l’école.

« Rien n’a été laissé au hasard et toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour abonder dans ce sens et faire que cette rentrée ne fasse pas exception à la tradition et soit une rentrée normale sachant, que sa préparation qui a été entamée juste après celle de l’an dernier a pris en compte et mis en œuvre toutes les conditions nécessaires aux différents plans humain et infrastructurel, à l’effet d’éviter toute surprise de dernière heure », indique le directeur de l’éducation Abdelaziz Bezala.

Pour ce faire pas moins de 197.574 élèves rejoindront le cycle de l’enseignement primaire souvent aussi dans de nouvelles cités après cette vaste opération de résorption de l’habitat précaire au profit de milliers de bénéficiaires et leurs enfants élisant domicile dans des logements décents, quand bien même au niveau de ce palier certains déséquilibres risquent d’apparaître à certains endroits en termes de taux d’occupation des classes notamment.

Le cycle de l’enseignement qui accueillera 125.032 élèves n’est pas sans faire l’objet d’un intérêt aussi important à tous les niveaux, tout comme celui de l’enseignement secondaire que rejoindront 49.239 élèves.

Le volet infrastructurel sera étoffé par l’ouverture de 4 nouveaux lycées, 2 structures du genre, 3 groupes scolaires à Beida Bordj, Bougaa et Ait Tizi, ainsi que 17 classes en extension et 1 cantine scolaire, qui permettront à cette wilaya de disposer dès lors de 860 écoles primaires, 227 CEM et 100 lycées qui seront ouverts aux 371.854 élèves : des chiffres qui attestent largement des efforts consentis par l’Etat à l’endroit de ce secteur.

F. Zoghbi

ANNABA

agenda respecté

Pas moins de 138.976 élèves des trois paliers de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire), regagneront aujourd’hui les bancs des classes. Parmi cet effectif, figurent 6.251 nouveaux inscrits en préscolaire répartis à travers 226 écoles primaires qui bénéficieront de manuels scolaires à titre gratuit, a indiqué le directeur de l’éducation de wilaya, M. Ahmed Ayachi. Plus de 12.000 fonctionnaires, tous cycles confondus, sont disponibles pour prendre en charge les élèves à travers 351 établissements éducatifs que compte la wilaya où toutes les dispositions ont été prises en prévision de la nouvelle rentrée scolaire dont le coup d’envoi sera donné à partir de l’école primaire Chellali-Ahmed au chef-lieu de wilaya, par les autorités locales ainsi que les cadres du secteur. Pour ce qui est des nouveautés dans le secteur de l’éducation, il est prévu la réception de trois groupes scolaires, un lycée baptisé Ouatar-Abdelhamid, trois salles de sports ainsi qu’une cantine en demi-pension, selon la même source. Ces nouvelles infrastructures vont contribuer à l’amélioration du taux d’occupation des salles de classe qui ne dépasse pas la moyenne de 36 élèves dans les trois paliers de l’enseignement, a estimé la même source qui s’est montrée optimiste quant au bon déroulement de la nouvelle rentrée scolaire dans tous les domaines. Toujours côté nouveauté, il est prévu également l’ouverture de deux classes de 25 élèves pour l’enseignement de tamazight au niveau des écoles primaires Rizzi-Omar et Amari-Moussa. Par ailleurs, la direction de l’éducation fait état du recensement de 51.000 primes de solidarité au profit des élèves de familles nécessiteuses dont la distribution a bel et bien commencé depuis la fin de l’année passée et a atteint 68%. Ces derniers vont bénéficier également de la gratuité de manuels scolaires.

212 cantines scolaires destinées à la restauration de 50.000 élèves dont 80% élèves du cycle primaire sont disponibles, en plus de 66 cantines en demi-pension dans les deux autres paliers d’enseignements. En matière de santé scolaire, 23 unités de dépistage et de suivi médical (UDS) seront opérationnelles à travers les établissements éducatifs et les structures de soins du secteur public.

B. Guetmi



adjoints d’éducation

Gel de la grève annoncée

Prévu le jour de la rentrée scolaire, le débrayage des adjoints d’éducation nationale, suivi d’un sit-in devant le siège du ministère, n’aura finalement pas lieu, au grand bonheur des parents d’élèves... En effet, la Coordination nationale des adjoints d’éducation, affiliée au Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), a décidé à l’issue de l’assemblée générale, tenue le 3 septembre, à Sétif, de surseoir à cette décision et de geler son action de protestation. Forcément bonne comme nouvelle, cette décision soulage également la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, qui craignait voir l’entame de l’année scolaire perturbée par des actions de protestations. Une mesure motivée, selon l’organisation syndicale, par des promesses données par la tutelle en vue de prendre en charge leurs doléances. La coordination a jugé à ce propos utile de donner « plus de temps » au département de Benghebrit afin de trouver des solutions qui ne lèsent aucune partie. Cependant, la mobilisation reste de mise et si la situation n’évolue pas d’ici la fin du mois de décembre prochain, le spectre de la grève réapparaîtra. « Après des débats fructueux au sein du Conseil national de la Coordination, nous avons décidé de geler la grève jusqu’à la fin du mois de décembre et ce pour donner encore du temps au ministère de tutelle pour régler nos revendications », a indiqué un communiqué de presse de la Coordination nationale des adjoints d’éducation, qui rappelle à cette occasion les revendications soumises au ministère de l’Education nationale. Il s’agit, entre autres, de la promotion du classement des adjoints d’éducation des catégories 7 et 8, du statut particulier des travailleurs de l’éducation, de la valorisation de l’ancienneté professionnelle des adjoints d’éducation et son introduction dans la comptabilité des années pour la retraite, le recrutement extérieur pour les détenteurs de diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA). La CNAE réclame également la correction et le traitement « rapide » des dysfonctionnements constatés dans le droit des travailleurs de l’Education n°08-315, modifié et complété par la loi 12-240, portant sur le statut des censeurs de lycées dans le cadre du comité ministériel conjoint. Des questions auxquelles la tutelle semble « disposée » à tout mettre en œuvre pour arriver à des solutions qui arrangent tout le monde, se félicite la coordination. Il convient de signaler que Benghebrit a réuni le lendemain du gel de la grève des adjoints d’éducation les partenaires sociaux du secteur, en l’occurrence les syndicats et les associations de parents d’élèves en vue d’évoquer les dernières retouches de la rentrée scolaire.

S. A. M.